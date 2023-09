Barbara D’Urso, dopo l’addio sta per cambiare tutto: La novità lascia interdetti | La conduttrice finalmente lo rivela

Dopo quell’addio che ha fatto molto discutere, Barbara D’Urso è tornata al centro delle scene con quella novità che ha lasciato tutti senza parole. Finalmente la conduttrice rivela qual è il suo piano B.

Barbara D’Urso, è la nota conduttrice, attrice e personaggio televisivo che in questi ultimi mesi è stata al centro dei riflettori, non tanto per la sua altisonante esperienza decennale, ma per il modo in cui ha dovuto lasciare il suo storico lavoro in Mediaset. A prescindere dalle diatribe in corso tra lei e i piani alti dell’emittente televisiva, Carmelita ha sempre svolto il suo lavoro con grinta e passione, per questo, è sempre stata considerata una grande conduttrice.

Indipendentemente che possa o meno suscitare simpatia, quel che è certo è che Barbarella con il suo “caffeuccio” e con il suo “cuore” ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori tutti i giorni per moltissimi anni. Dopo il suo licenziamento, la conduttrice si è trasferita a Londra, probabilmente per cambiare aria, ma anche per studiare l’inglese. Adesso però le cose stanno cambiando, ecco qual è la novità che ha lasciato tutti stupiti.

Ilary Blasi come Barbara D’Urso?

Aprendo per un attimo una breve parentesi, stiamo per svelarvi due piccoli scoop sulle due grandi eliminate da Mediaset che hanno fatto tanto discutere negli ultimi tempi. Per Barbara D’Urso le cose, lavorativamente parlando, stanno per cambiare, ma per lei non è ancora tempo di dare spiegazioni, come ha rivelato Antonio Ricci, il quale l’aveva invitata durante la prima puntata di Striscia la notizia. Da quello che abbiamo potuto capire, con l’anno nuovo, quando Carmelita non avrà più vincoli con il Biscione, molto probabilmente si toglierà qualche sassolino dalle scarpe.

Ecco che cosa ha dichiarato Ricci in merito: “Ho avuto modo di sentire Barbara D’Urso per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore.

Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”. In attesa di sentire Barbarella, un’altra esclusa dal palinsesto, è stata intervistata da Valerio Staffelli, colonna portante del Tg Satirico, cioè Ilary Blasi. La quale, ha risposto così quando l’inviato gli ha chiesto se avesse ricevuto lo stesso trattamento della D’Urso: “Io? Noo, ma in questo periodo io di solito non lavoro, vado sempre in letargo. L’Isola dei Famosi? Non so, le vie del Signore, anzi di Mediaset, sono infinite. Per ora, però, sono libera, senza un contratto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Il nuovo futuro

Barbara D’Urso, quando si trasferì a Londra, aveva tranquillizzato i suoi fan, in quanto prima o dopo sarebbe tornata alla ribalta, con quel piano B che tanto aveva tenuto nascosto. Finalmente la verità è stata svelata, in quanto la conduttrice è tornata al suo primo amore, cioè il teatro. Dal 3 novembre infatti, partirà il tour del suo spettacolo, Taxi a 2 piazze, nella quale Barbara reciterà a fianco di grandi nomi, quali Franco Oppini.

Come immaginavamo quindi, Barbara D’Urso atterra sempre in piedi e quindi è rimasta proprio poco disoccupata. Intanto però, sono molti i fan che la rivogliono a gran voce alla conduzione di Pomeriggio 5, come finirà la storia, sarà solo il tempo a rivelarlo.