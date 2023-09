Stefano De Martino, finalmente vuota il sacco su Belen: “Finita per…”

Stefano De Martino, a distanza di settimane, a ruota libera su Belen. ” Finita per un…”. I fan sono sconvolti.

La storia infinita, così si potrebbe descrivere e , pure a buona ragione, quella tra l’affascinante Stefano De Martino e la divina Belen Rodriguez. Nel corso degli anni la coppia, che è sempre grande protagonista della Cronaca Rosa nel nostro Paese, si è lasciata e ripresa talmente tante volte che, come molti mormorano sul Web, si è perso il conto.

Eppure questa volta, per parafrasare il titolo del nuovo programma di Caterina Balivo, pareva davvero ” la volta buona”. Così non è stato e nel corso dell’ estate, dopo che lei ha comunicato la fine dei suoi rapporti lavorativi con Mediaset, è poi uscita allo scoperto con l’affascinante Elio che conosce praticamente da una vita.

Lui invece, in tempi decisamente assai recenti, è stato pizzicato dai paparazzi in compagnia di una bellissima giovane donna di nome Martina. Ora Stefano è sempre più lanciato come showman non solo in TV ma anche in Teatro. Inoltre è richiestissimo come modello nonché testimonial di svariati marchi e numerose realtà.

Stefano De Martino ha svuotato il sacco su Belen

E, sapendo che cosa lo aspettava a partire dall’autunno che è da poco iniziato, lui nel periodo estivo ha cercato di ricaricare come si deve le pile, dedicandosi al mero relax e alla compagnia delle persone che per lui contano di più tra cui l’adorato figlio Santiago. Non ha poi dimenticato di deliziare i suoi fan con scatti degni di nota dove ha messo in mostra il suo fisico al top.

Tuttavia per lui, essendo preso tanto di mira dal chiacchiericcio per la sua vita privata che ormai tale non riesce mai a rimanere, non è stato facile staccare davvero la spina. E ora a Belve, dalla meravigliosa Francesca Fagnani, ha svuotato il sacco sulla fine del suo rapporto con Belen Rodriguez. Ed è stato “tirato in ballo” anche l’argomento del tradimento.

La verità sul tradimento

“ Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Non sono uno stinco di santo ma credo nell’esclusività dei sentimenti”, ha dichiarato lo showman campano. In nome della sua grande ironia ha pure scherzato sul fatto che non sa come facciano alcuni uomini a gestirsi con più donne insieme.

Fatto sta che, come molti fan hanno sottolineato, se lui riesce a parlare della sua ex, andando anche in TV, lo stesso, almeno per ora non riesce a fare lei che ha disertato, a quanto pare, a poche ore dalla registrazione, anche la sua ospitata dal bravo e accorto Alessandro Cattelan. E ora che è fuori da Mediaset è davvero dura che possa aprire il suo cuore a Verissimo, dalla splendida Silvia Toffanin.