Flavio Insinna, dopo L’Eredità è tornato nel dimenticatoio: Ecco cosa è costretto a fare

Ecco che cosa fa, Flavio Insinna, dopo aver detto addio all’Eredità, programma in cui ha dato il meglio di sé per molti anni. Per alcuni è finito nel dimenticatoio, cerchiamo di scoprire insieme quali saranno i piani futuri del noto conduttore.

Flavio Insinna è il famoso conduttore e attore che tiene compagnia da anni alle famiglie, con le sue varie interpretazioni. Non solo fiction, come per esempio con Don Matteo, Ho sposato uno sbirro e altri ancora, ma anche programmi televisivi di successo. Come dimenticare La corrida, L’Eredità, Il cantante mascherato, ecc.

Insomma, ha fatto un po’ di tutto il buon Flavio, eppure adesso si trova ad essere “disoccupato”, per quanto possa esserlo un personaggio della sua portata. Dopo quel restauro avvenuto nei palinsesti della Rai, Insinna, ha dovuto dire addio al suo programma storico, dopo diversi anni di conduzione. Eppure, sono in molti che temono che il conduttore possa finire nel dimenticatoio dopo questa scelta forzata, cerchiamo quindi di capire cosa farà da adesso in poi.

Il momento “out” di Flavio Insinna

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Flavio Insinna ha svelato qual è stato il periodo peggiore della sua vita, quello in cui realmente è andato “al tappeto”. In molti penseranno che sia successo da poco, dopo il suo allontanamento (speriamo temporaneo) dalla Rai, in realtà non è il lavoro che ha devastato il conduttore. Ecco quando è successo:

“Quando mio padre è scomparso, io e la mia famiglia siamo scoppiati come nucleo. Ci univa un patto sentimentale non scritto che diceva: siamo noi nel bene e nel male. Quando se n’è andato dopo una lunga malattia, ho vissuto un periodo complicato perché sentivo la responsabilità di tenere uniti tutti, pensavo di non riuscire a dimostrare a mia madre e a mia sorella quanto le amassi”.

Il piano B

In molti hanno paura che Flavio Insinna, dopo aver lasciato l’Eredità, possa finire nel dimenticatoio. In realtà non è così, in quanto il conduttore, non solo l’abbiamo visto da poco in Rai con il suo film, La Stoccata Vincente, che ha registrato un notevole successo, ma proseguirà molto probabilmente con la sua carriera teatrale.

Inoltre, Flavio ha deciso di non accettare la proposta che gli ha fatto La7, ma di godersi un po’ di vita tranquilla, lontana dallo schermo, prendendo così lezioni di scherma e di musica, come avrebbe voluto fare da tempo. A detta di Insinna, prenderà quel che verrà con il sorriso: “Ci sono altri ragionamenti con la Rai, ma se non ci fossero mi fermerei…Ho fatto tante cose belle e ho cercato dire di ”no” per non essere di quelli che ci stanno sempre. Amando anche Caravaggio, penso che siano bellissime anche le ombre…”.