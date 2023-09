Riconoscete questo bimbo in foto? Oggi è uno degli artisti più acclamati del paese

In quanti di voi hanno riconosciuto questo tenero bambino che si vede nella foto? Vi diciamo solo che oggi, è uno degli artisti più famosi di sempre, il quale tutt’ora ha un vasto pubblico che lo segue.

Siamo di nuovo qui a giocare con voi, mostrandovi uno scatto amarcord, di un personaggio, oggi molto famoso. Quando questa foto è stata scattata, sicuramente quel tenero bambino non poteva neanche immaginare il successo che avrebbe ottenuto da grande. Eppure, oggi con le sue canzoni e i suoi film sarà ricordato per sempre dai fan più affezionati.

Prima di rivelarvi l’identità di questo piccoletto, vi daremo qualche indizio su di lui. Ovviamente il vincitore della sfida, sarà colui che capirà di chi stiamo parlando, prima di leggere il suo nome e cognome. Siete pronti a giocare con noi? Iniziate con il guardarlo bene in faccia, anche perché quegli occhi vi faranno capire immediatamente di chi si tratta.

Chi è questo bambino?

Il bambino della foto nasce a Napoli nel 1951, fin da giovanissimo ha le idee molto chiare su come dovrebbe essere la sua vita. Ama cantare e lo dimostra fin da subito, anche se purtroppo dovrà attendere il 1966 per ottenere quella svolta che lo porterà alla ribalta, grazie al contratto che gli proporrà Enrico Polito.

Da quel momento, il giovane cantante darà voce a brani veramente famosi, che resteranno immortali. Non solo, si diletterà anche nella recitazione, con film cult, tutt’ora visti e stravisti. Attualmente è impegnato con quella fiction Mediaset, che sta riscontrando un notevole successo. Di lui ha fatto discutere anche il caso di sua figlia, riconosciuta soltanto molti anni dopo dal personaggio in questione e presentata in diretta con le parole: “Vi presento mia figlia…”. Allora, avete capito di chi stiamo parlando?

Ecco chi è

Dopo i nostri indizi, avete capito chi è il misterioso bambino, oggi diventato uno dei più grandi artisti acclamati nel nostro Paese? Bravissimi, è proprio lui! Massimo Ranieri. Il famoso cantante, ha estasiato tutti quanti con il suo ultimo show televisivo, Tutti i sogni ancora in volo, trasmesso qualche mese fa su Rai 1.

Massimo, nonostante gli anni che sono passati, ha mantenuto sempre quell’espressione fiera e orgogliosa che ancora oggi, presenta durante il suo revival di canzoni. A proposito della sua ultima fiction trasmessa su Canale 5, La voce che hai dentro, Ranieri ha dichiarato: “Nel mondo della fiction è cambiato completamente il modo di girare, è tutto più veloce. All’inizio ero sorpreso, non ero abituato…Mi sono detto ‘stringi i denti e vai’ e ora posso dire di essere nuovamente pronto…”.