Lino Guanciale sommerso da una paura terribile: Per l’attore non c’e stato nulla da fare

Lino Guanciale, l’amatissimo attore sommerso da una paura pazzesca. Per lui non c’è stato davvero più nulla da fare.

Ci ha rubato il cuore da tempo il bravo e affascinante Lino Guanciale. Attore e doppiatore di successo, è amatissimo non solo per il suo innato talento ma anche per il suo fascino. Molto riservato, non ama molto parlare di se e della sua vita privata che per lui tale dovrebbe sempre rimanere. Oggi si sente felice e realizzato sotto ogni punto di vista.

Difatti si è sposato e ha realizzato il suo grande sogno di diventare papà. Inoltre è lanciatissimo come attore per il Grande e Piccolo Schermo, così come per il Teatro che un suo grandissimo amore. Tanti sono stati i ruoli, decisamente iconici, che ci hanno fatto innamorare professionalmente parlando di lui.

Basti pensare al cinico avvocato Enrico Vinci di Non Dirlo al Mio Capo dove lo abbiamo visto accanto a una strepitosa Vanessa Incontrada o al luminare de L’Allieva, serie televisiva tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. O ancora nel ruolo del Commissario Ricciardi per il quale oggi è maggiormente osannato. Ora tra l’altro si sta lavorando per le registrazioni della nuova stagione.

Lino Guanciale e la sua terribile paura

Tra le tantissime fiction alle quali ha partecipato non possiamo poi non annoverare Che Dio Ci Aiuti dove ha rivestito i panni ancora una volta di un avvocato dal carattere apparentemente burbero ma poi dal cuore d’oro. Insomma, di cose, per così dire, di cose ne ha fatte Guanciale e ben presto ne farà molte altre per l’immensa gioia dei suoi tanti estimatori.

A stretto giro lo vedremo su Sky Atlantic con la serie Un’ estate fa. Ed è proprio nel parlare di questa sua nuova sfida professionale che ha aperto maggiormente il suo cuore rivelando di una paura molto forte, o meglio, terribile. Non lo aveva mai svelato prima ad ora. E per farlo ha scelto Sette, il settimanale del Corriere della Sera.

La sua toccante confessione

“Mi sentivo fragile, disorientato. Mi prese una grande paura del futuro. Lavoravo molto, ma nella testa avevo questo tarlo: l’ansia di un venticinquenne che si scontra con la precarietà”, ha svelato l’attore lasciando senza fiato i suoi fan. Tuttavia ciò lo ha provato molti anni fa, esattamente tra il 2006 e il 2007.

Ora è cresciuto sotto ogni punto di vista ma quella paura è ciò che lo accomuna maggiormente con il personaggio di Elio di Un’Estate Fa, disponibile dal 6 ottobre 2023. Tuttavia se è diventato più forte è stato grazie all’amore della sua Antonella che è sua moglie e della nascita del loro piccolo e adorabile Pietro.