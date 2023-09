“E’ morta..”: Enrico Papi travolto da un dramma improvviso | Lacrime a fiumi

Enrico Papi, potentissimo dramma nella vita del conduttore: “E’ morta..”. Svelati i dettagli della tragedia

Enrico Papi è un celebre conduttore televisivo nato a Roma nel 1965. Uno dei più grandi presentatori televisivi che, con il cult “Sarabanda“, ha drasticamente modificato il modo di condurre dell’epoca. Negli anni Novanta, infatti, era difficile proporre un quiz musicale nel piccolo schermo, poichè era necessario l’intrattenimento.

Enrico è riuscito a combinare divertimento e cultura in un unico programma, diventando l’idolo indiscusso del pubblico italiano. Questo suo talento innato per la comicità, Enrico lo ha potuto sfruttare anche in altre trasmissioni televisive come “Distraction“, “La Pupa e il Secchione“, “Trasformat” e “Guess my age“.

Il valore aggiunto nel suo modo di fare televisione sta proprio nel surrealismo. Papi è riuscito ad attribuire un’accezione meno negativa al trash e con astuzia, ha portato sul piccolo schermo degli espedienti inverosimili.

Enrico Papi è celebre anche per i tormentoni che possono essere ricordati solo in relazione alla sua persona. Ad esempio, ricordiamo il classico “Mooseca” quando chiedeva alla regia di far partire un brano musicale o uno stacchetto, entrato ormai a far parte del linguaggio comune.

Enrico Papi, il dolore è immenso: “E’ morta..”

Enrico Papi è uno dei più grandi conduttori televisivi che ha fatto divertire il pubblico italiano con la sua comicità e spontaneità. Uno dei pochi a sapere come si intrattiene, ribaltando completamente la concezione di “trash” degli anni Novanta. Tuttavia, Enrico ha raccontato di un terribile episodio che gli ha provocato un dolore immenso da cui difficilmente potrà riprendersi del tutto.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, il presentatore confessa: «Un anno fa è morta mia madre. Purtroppo non riesco a parlarne. Da quando non c’è più sono molto cambiato nella mia vita. [..] La sentivo tutti i giorni, di lei ho apprezzato un po’ tutto. I suoi pregi e i suoi difetti. Se poteva fare una battuta e regalare un sorriso lo faceva». Il conduttore spiega in lacrime cosa è accaduto alla sua mamma: «Purtroppo è morta nel modo peggiore in cui si può morire. In poche settimane se n’è andata. Anche quando non aveva più voce, cercava di fare battute. Per un figlio veder morire la madre tra le braccia è la cosa più brutta, l’impotenza».

Enrico Papi, dopo il bullismo, arriva la rivincita: “una seconda famiglia”

Il conduttore Enrico Papi ha confessato di aver vissuto dei terribili episodi di bullismo da alcuni colleghi prepotenti. “Purtroppo in tv esiste un certo atteggiamento di prepotenza. Bullismo ricevuto da chi? Da colleghi potenti. Quando possono non rinunciano mai alle scorrettezze, ma le dirò: non porto rancore, per fortuna esiste l’ascolto”.

Nonostante gli episodi di bullismo, Enrico Papi può dirsi soddisfatto della brillante carriera che ha costruito. Sicuramente il tempo gli ha dato la sua rivincita: “Ho passato così tanti anni in casa Mediaset che, in qualche modo, la considero una seconda famiglia. La prima volta nell’aprile del 1996, mi notò Silvio Berlusconi mentre conducevo Chiacchiere su Rai1. Mi mise su Canale 5 al posto di Vittorio Sgarbi con Papi Quotidianamente”.