Caterina Balivo, delirio nello studio de La volta buona: “Potevi stare a casa” | Offese gratuite all’ospite

Caterina Balivo, è arrivato il delirio in studio a La volta buona. ” Potevi stare a casa”, l’offesa gratuita al suo ospite.

C’era decisamente molta attesa per il grande ritorno alla conduzione in Rai della splendida Caterina Balivo. La conduttrice campana, quando tre anni fa, ha annunciato il suo abbandono delle scene televisive alla fine dell’ultima puntata di stagione di Vieni da me, ha gettato nello sconforto più totale i suoi fan. No, non ci volevano credere. Eppure era tutto vero.

Lei aveva deciso di prendersi del tempo da dedicare maggiormente se stessa, ai figli e al marito con il quale era andata in crisi. Poco dopo però l’abbiamo vista condurre su Tv8 il reality Chi vuole sposare mia mamma?, successivamente esteso anche ai papà, nonché del quiz show Lingo su La7.

In Rai ha fatto capolino nel ruolo di giurata al Cantante Mascherato dove si è distinta in maniera decisamente molto brillante. Tuttavia già da tempo si vociferava del fatto che lei potesse essere pronta a condurre un altro programma pomeridiano sulla Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini.

Caterina Balivo gela a La volta buona un suo ospite

E così è stato. E lei, nel corso della sua estate che ha trascorso perlopiù in famiglia, non ha mai smesso di pubblicizzare sui Social, in particolare su Instagram, il suo nuovo programma che si intitola La volta buona, A quanto pare, al di là del nome, pare che non le stia portando particolare fortuna. Difatti sia Terra Amara che Uomini e Donne la stanno stracciando a livello di share.

E ora, mentre aveva in studio un importante ospite, ecco che è arrivato immediatamente il gelo in studio. Lei lo stava intervistando nel suo salotto quando è giunta l’offesa che ha lasciato basiti i più. “Potevi stare a casa”. Una frase semplice ma ben mirata e che sta facendo molto discutere sul Web.

“Potevi anche startene a casa”, l’offesa nei confronti di Pino Insegno

Caterina l’ha pronunciata nei confronti di Pino Insegno. Il conduttore e attore quest’anno sarà molto attivo in Rai. Non per nulla quando da gennaio riprenderà L’Eredità sarà lui a condurla. Ora lo vediamo su Rai 2 al timone del Mercante in Fiera nella fascia pre serale che non sta ottenendo grandi risultati. E nel parlare della sua vita lui ha tirato fuori l’argomento pensione.

” Ho una vita artistica di 43 anni. Sto pure in pensione da un anno e mezzo ma non me l’hanno ancora data“, ha svelato l’artista. A quel punto la Balivo ha voluto indagare e gli ha chiesto il motivo di questa mancanza.” Ancora no, ho un contratto“, ha risposto svelto il suo ospite che lei ha punzecchiato poi con una battuta delle sue: ” Allora potevi anche startene a casa…”