Arisa, spiattella la verità sui ritocchini estetici: Ha vuotato il sacco solo adesso

Arisa, la cantante ha aperto il rubinetto. La verità sui ritocchini. Da non credere!

Ha lasciato il classico amaro in bocca a tantissimi suoi fan, compresi quelli chiaramente della prima ora, la sua scelta di lasciare Amici dove per un paio di anni ha svolto il ruolo di coach di canto. Tuttavia è già successo che lei dovesse lasciarlo momentaneamente per partecipare a Ballando Con Le Stelle che poi ha vinto in coppia con il maestro Vito Coppola.

Con lui ha vissuto una bella storia d’amore che poi si inaspettatamente conclusa. Ora si dichiara single e nelle scorse settimane ha lanciato un appello sui Social, dove è molto attiva, per cercare un uomo da sposare. E per farlo ha condiviso su Instagram sue foto senza veli che sono diventate commentatissime e super cliccate.

Certamente Rosalba Pippa, questo è il vero nome di Arisa, è molto cambiata da come l’abbiamo conosciuta e vista per la prima volta sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Cantò Semplicità e si presentò con un look che fece molto chiacchierare con tanto di occhiali super giganti, rossetto rosso e vestitone della nonna.

Arisa, la verità sui ritocchi estetici

Vinse nella Categoria delle Nuove Proposte e poi vinse anche nei Big mentre altre volte si piazzò comunque in ottime posizioni. Con il passare del tempo lei ha cambiato più volte look e ha ammesso di fare ampio uso di parrucche per via di una malattia che l’ha colpita. Si tratta della tricoillomania che la induce a strapparsi i capelli.

Il make up è diventato più raffinato ed elegante. E lei ha deciso di optare per look molto più femminili e che mettessero maggiormente in evidenza le sue curve e il suo fisico. Si è dedicata maggiormente a se stessa e ha iniziato a stupire i suoi estimatori non solo con mise ma anche con scatti molto sensuali e da bollino rosso. Ora arriva la verità sui ritocchi estetici.

La sua confessione sui Social

Sempre sui Social la cantante si è mostrata nel lettino di un centro estetico. Ha inquadrato in primis il suo seno perché così, a detta sua, ” faceva più audience”. Alla fine ha rivelato di trovarsi lì per sottoporsi a un trattamento viso consistente in un peeling volto a illuminarlo maggiormente, e a un lifting anti-age.

Ovviamente ancora una volta la sua ironia ha fatto centro, dunque il pieno di like e di commenti. Arisa ama stupire con i suoi video, le sue storie e le sue dirette. Non si fa più problemi a dire quel che pensa e ora è più che mai concentrata su se stessa e sulla sua musica. A questo punto i suoi fan non vedono l’ora di rivederla in gara al Festival di Sanremo.