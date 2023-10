Tiberio Timperi, figuraccia in diretta tv: “Ho doppiato film hard” | Imbarazzo alle stelle

Tiberio Timperi e quell’imbarazzo in diretta che ha fatto arrossire i telespettatori. In realtà questa storia inedita nessuno la sapeva e quindi sono rimasti tutti senza parole. Ecco che cos’è successo al famoso conduttore.

Il noto conduttore Rai, può piacere o meno, ma nessuno può dirgli che il suo lavoro non lo sappia fare. Ogni programma che gli è stato affidato, Tiberio Timperi l’ha gestito sempre con molto impegno e professionalità e i risultati si vedono. Da poco tempo è arrivato alla conduzione dello storico show dell’emittente pubblica, cioè, I Fatti vostri, affiancato da Anna Falchi e dalla new entry, Flora Canto.

Lo staff lavorativo pare proprio funzionare, in quanto il programma, rimane sempre sul 10% di share tutti i giorni, dando così grandi soddisfazioni alla Rai. Inoltre, grazie al ritorno di Giancarlo Magalli, alla guida della sua rubrica storica, il pubblico è ancora più felice di accendere la televisione alle 11:10 su Rai 2. Ma se tutto va così divinamente, vi starete chiedendo, allora come mai Tiberio ha vissuto quel momento di imbarazzo? Scopriamolo insieme.

Tiberio Timperi: tira aria gelida?

Come dicevamo, per il momento, lo tsunami approdato nel palinsesto Rai, per I Fatti vostri, sembra aver funzionato, in quanto i numeri parlano chiaro, i telespettatori continuano ad essere sempre presenti e numerosi. Se all’apparenza sembra tutto ok, secondo voci di corridoio il rapporto tra le due colleghe, Anna Falchi e Flora Canto, non sarebbe proprio idilliaco nella realtà.

A suggerire questa tensione, ci ha pensato Alberto Dandolo, il quale ha scritto su Oggi: “Forse non tutti sanno che…Dietro le quinte degli studi di via Teulada a Roma, gira voce che Anna non abbia fatto i salti di gioia per l’arrivo della moglie di Enrico Brignano. Come finirà?”. Se tra le due veramente ci sia quel clima di gelo che si respirava in Frozen, questo non possiamo saperlo, in quanto non abbiamo ottenuto nessuna conferma o smentita dalle dirette interessate.

Per il momento però possiamo intuire che Tiberio Timperi, dovrà gestire uno staff molto energico in questa nuova stagione de, I Fatti vostri. Ce la farà a mantenere l’ordine e la leggerezza che si respirava negli anni passati?

Chi l’avrebbe mai detto?

Tiberio Timperi, non deve soltanto pensare allo show e allo staff, ma anche agli ospiti che intervista. È il caso di Pino Insegno, il quale ha fatto una rivelazione in diretta che ha fatto imbarazzare il conduttore: “Ho iniziato la mia carriera doppiando i film a luci rosse”. Immediatamente, Tiberio per cercare di interrompere quello che sarebbe potuto diventare un racconto hot, gli ha ricordato: “Siamo in fascia protetta ma perché hai iniziato a doppiare ansimando? Di solito si inizia con i brusii…”.

Così, divertito dall’atmosfera che si respirava, Insegno ha così concluso: “In pratica godevo nove ore senza motivo…”, facendo arrossire tutti i presenti, tra una risata e l’altra. Sui social un utente ha scritto: “Ho doppiato film hard…” anche lui come Pino e si è divertito alla grande come racconta. Sicuramente questo momento rimarrà nella storia della conduzione per molti anni.