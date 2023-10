Grande Fratello, gravissimo affondo di un ex concorrente: “Le solite trashate” | Per Alfonso Signorini non c’e pace

Grande Fratello, non c’è mai davvero pace per Alfonso Signorini. Ora arriva l’affondo, decisamente micidiale, da un ex concorrente. Si parla ancora di trash.

Pier Silvio Berlusconi ci sarà rimasto molto male e Alfonso Signorini sarà ribalzato sulla seggiola quando lo avrà saputo: un ex vippone ha criticato la nuova edizione parlando di trashate. Ma come? Avevano fatto di tutto per dimenticarle e cancellarle con un metaforico gesto di spugna e sono tornate ancora una volta?

Si era parlato di rispetto e di un ritorno alla normalità nel corso della prima puntata andata in onda l’11 settembre 2023 in prime time su Canale 5 e poi, come si è lamentato, un ex concorrente ecco che alcune scene si ripetono. Lo scorso anno l’AD si era visto costretto a intervenire a gamba tesa per dare una sonora lavata di capo ai concorrenti.

E quest’anno al primo errore sono richiamati subito in confessionale per una reprimenda. Le regole sono più ferree e basta poco per essere squalificati. Inoltre è stato riproposto il tugurio che è già stato molte volte popolato sia dai concorrenti famosi sia sconosciuti. In ogni caso si chiamano d’ora in poi soltanto inquilini.

Grande Fratello, un ex concorrente parla di trashate

E anche lei, la splendida Beatrice Luzzi, ci è stata nel tugurio nella prima puntata. Ed è lei che è stata presa di mira da moltissimi altri concorrenti, in particolare da Massimiliano Varrese. I due non si piacciono proprio e si stanno antipatici a vicenda. Sono volati molti stracci tra di loro e anche dopo un apparente chiarimento le cose non vanno comunque bene.

Lei ci è rimasta molto male e ha vissuto pure momenti di sconforto, soprattutto perché pensava a come vivessero la situazione a casa propria i suoi adorati figli. E nemmeno dopo che ha avuto modo di incontrarli, il ballerino e attore, notando la sua dolcezza di mamma, si è avvicinato a lei. Ed è anche in base di ciò che è arrivata la stoccata dell’ex vippone.

Marco Bellavia come un fiume in piena

Stiamo parlando di Marco Bellavia che ha partecipato alla settima e super chiacchierata edizione Vip del padre di tutti i reality. Il mental coach ha deciso di concludere con larghissimo anticipo la sua esperienza nella Casa Più Spiata D’Italia perché non capito e bullizzato. Intervistato da Tag 24ha parlato soprattutto di come stanno trattando la Luzzi gli altri inquilini e di come sta andando il reality.

” Sì, è vero, hanno iniziato con l’idea di mandare in onda una trasmissione più pulita e costruttiva. Anche se non si può pretendere che il Grande Fratello sia costruttivo, ma alla fine perché no? Rappresenta comunque un grande spazio di comunicazione. Ma poi hanno tirato fuori le solite trashate, come succede sempre”, queste le sue parole con tanto di velate frecciatine al programma.