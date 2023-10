Veronica Gentili, avete visto com’era prima? Una foto del passato spiattella tutto

Avete visto quant’è cambiata Veronica Gentili nel corso degli anni? Una foto del passato rivela l’arcano mistero. Eccola nella foto del prima e del dopo a confronto, in molti non l’avevano neanche riconosciuta.

Veronica Gentili, ultimamente è sulla bocca di tutti, per via di quel cambio di programma che ha lasciato tutti senza parole. Infatti, siamo sempre stati abituati a vederla alla conduzione di show quali, Controcorrente, Stasera Italia, Dalla vostra parte e così via. Sicuramente un genere molto diverso da quello in cui la vedremo a breve.

Infatti, nella nuova edizione che inizierà tra poco de, Le Iene, insieme a Max Angioni quest’anno ci sarà proprio lei e prenderà il posto della tanto amata, Belen Rodriguez. Sarà molto interessante vederla all’opera, così come metterla a confronto con quello scatto del passato che ci restituisce una Veronica completamente diversa. Se volete fare il paragone del prima e del dopo, proseguite nella lettura.

Veronica Gentili e quelle indiscrezioni

In merito al suo passaggio su Italia 1, al timone del programma storico Mediaset, Le Iene, Veronica Gentili ci ha tenuto a precisare che non vuole assolutamente essere paragonata a Belen Rodriguez, in quanto entrambe hanno due stili completamente diverso: “Lei è una donna bellissima, dalla sensualità ultraterrena: sotto alcuni punti di vista, il confronto mi turba, perché c’è un piano su cui è impossibile gareggiare. Ma abbiamo due storie e due professionalità talmente diverse che sarebbe come mettere in competizione una fiorentina e la pasta al pomodoro…”.

Inoltre fa una rivelazione che, se confermata dalla stessa Rodriguez, spiegherebbe il motivo del suo addio a Mediaset: “…non è un mistero, l’idea nasce dall’editore che ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti”, a detta sua quindi, questi cambiamenti avrebbero talmente tanto turbato Belen, che ha preferito andarsene piuttosto che rimanere. Chissà se sapremo mai la verità in merito?

Prima e dopo

Veronica Gentili si è mostrata in uno scatto amarcord, nel quale ha mostrato ai suoi follower come fosse in passato. In realtà a parte il capello da riccio a liscio, sembra sempre lei, non appare particolarmente cambiata. È sempre bellissima, in qualunque annata la si guardi.

Questo, come ha dichiarato lei stessa, le è servito per iniziare a lavorare, ma dopo ha dovuto dimostrare di essere anche intelligente e non solo “un bel faccino”. Ecco che cosa ha detto la Gentili a riguardo:

“Al giorno d’oggi avere un bell’aspetto aiuta in qualsiasi mestiere, figuriamoci se non aiuta chi fa televisione…Se sei una bella donna devi impegnarti il doppio per dimostrare quanto vali…Negli ultimi cinque anni ho lavorato sempre, sette giorni su sette, vacanze e festività comprese…Non è stato facile, ma ne è valsa la pena…”.