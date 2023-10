Sonia Bruganelli, ira funesta in diretta tv: “…crescono tra tensioni”

Sonia Bruganelli, la sua furia è devastante in diretta televisiva: “Crescono tra tensioni”. Ecco i dettagli

Sonia Bruganelli nasce a Roma nel 1974 e sin dalla giovane età si appassiona alla moda ed inizia a muovere i primi passi nel mondo dei fotoromanzi. Sarà proprio in questo contesto che incontrerà Paolo Bonolis, destinato a diventare suo marito.

Lavora anche come ragazza immagine in alcune discoteche della capitale, ma nonostante tutto non abbandona gli studi. Sonia consegue una laurea in Scienze della comunicazione e crea il suo brand di abbigliamento, “Adele Virgy” che si ispira ai disegni dei suoi figli.

Nel corso degli anni avvia anche la SDL, ossia una delle più importanti agenzie di casting di cui, ancora oggi, se ne occupa in prima persona. La Bruganelli si dedica anche all’attività editoriale, infatti è anche una talentuosa scrittrice e dal 2021 accetta il ruolo di opinionista al talent Grande Fratello VIP 6.

Sonia affianca il conduttore Alfonso Signorini. Diventa celebre per il suo carattere forte ed autoritario. La showgirl è molto amata dal pubblico italiano che la segue anche sulle piattaforme social. Su Instagram, infatti, vanta 895 mila followers con cui condivide i momenti salienti della sua carriera e della vita personale.

Sonia Bruganelli, furiosa in diretta tv

Sonia Bruganelli, nonostante non partecipi all’edizione 2023 del Grande Fratello, continua ad essere al centro dell’attenzione anche sui social network. Con un semplice post pubblicato sul suo account, la showgirl è in grado di avviare un dibattito costruttivo ed imporre il suo pensiero. Questo è accaduto con un pensiero che la Bruganelli ha condiviso in merito allo spot pubblicitario della Esselunga.

Un post che ha raccolto molti like e commenti, dimostrando che il suo pensiero è condiviso da molti utenti. Sonia scrive: “Ricordare che le separazioni producono dolore nei bambini non significa negare l’istituto del divorzio. Della storia di un’esistenza quella pubblicità ci restituisce solo un frammento: una bimba di cinque anni che legittimamente desidera che mamma e papà stiano insieme. Ma la vita non finisce a cinque anni e molte coppie divorziano proprio per evitare che i figli crescano tra le tensioni”. Tantissimi sono stati i consensi ricevuti per questo pensiero.

Sonia Bruganelli, la separazione da Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli ha mostrato un’estrema sensibilità nei confronti di questa pubblicità dell’Esselunga, probabilmente a causa della separazione in corso dal conduttore Paolo Bonolis. La coppia si sposa nel 2002 e mettono al mondo tre figli: Silvia nata nel 2003, l’anno seguente Davide e Adele nata nel 2007.

Tuttavia, in modo del tutto inaspettato, arriva la comunicazione della loro separazione. Nonostante tutto, i rapporti tra gli ex coniugi sono pacifici e sereni, tanto che trascorrono ancora dei momenti insieme per il benessere dei tre figli. Dunque, è comprensibile che le esperienze personali di Sonia, possano aver influito sulla percezione dello spot pubblicitario.