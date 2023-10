Tananai, addio alla musica: Il cantante ha fatto un annuncio clamoroso | “Mi fermo”

Tananai ha scioccato tutti i suoi fan con quel messaggio che è arrivato del tutto inaspettatamente. Si ferma, due parole che nessuno avrebbe mai voluto sentire e i follower si disperano. Ecco che cos’è successo al cantante.

Da quando è approdato a Sanremo Giovani nel 2021, Tananai è diventata una presenza fissa in radio, in quanto le sue canzoni ci stanno facendo compagnia da diverso tempo. Sono molti i brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni, come per esempio Esagerata, Tango, Abissale e altri ancora.

Negli anni, il giovane milanese, Alberto Cotta Ramusino, si è ritagliato uno spazio tutto suo per quanto riguarda la musica, infatti, prima di Sanremo, Tananai era già conosciuto online. La sua bravura viene confermata ogni giorno, proprio dal suo pubblico che lo segue con il medesimo affetto. Tra l’altro, per chiunque si stesse chiedendo come mai abbia scelto questo nome d’arte, vi rispondiamo dicendo che era il nomignolo con cui lo chiamava da piccolo suo nonno. Come dicevamo quindi, la folla lo ama e dopo la sua confessione, sono tutti devastati. Cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo.

Tananai e quel gesto commovente

Tananai ultimamente l’abbiamo visto spesso protagonista in televisione e nel campo musicale. Ha cantato insieme ad altri big dell musica, come per esempio Tiziano Ferro nel suo ultimo concerto e ha stretto diverse featuring con colleghi che hanno accettato di cantare con lui nei suoi vari tour. Tra una canzone e l’altra, il cantante ha trovato anche il tempo di andare ospite durante la prima puntata di Amici di Maria De Filippi.

Il cantante ha commosso tutti, quando è corso ad abbracciare e rassicurare l’ultimo aspirante allievo che purtroppo ha dovuto lasciare la scuola, in quanto i banchi erano stati già tutti assegnati, non potendosi più neanche esibire. Quel gesto ha sciolto i cuori di tutti i presenti e di chi lo osservava da casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tananai (@tananaimusica)

Quell’annuncio shock

Tananai ha postato un video social, nel quale ringrazia tutti i suoi fan per l’affetto dimostrato in questi anni e per esserlo andato a vedere al suo ultimo concerto. Inoltre ha poi fatto quell’annuncio che nessuno avrebbe mai voluto sentire: “Ciao raga. Faccio questo video innanzitutto per ringraziarvi per essere stati al mio concerto ieri e in generale a chiunque sia venuto a un mio concerto in questi due anni bellissimi. E poi per dire che mi fermo per un pochino, perché si è chiuso questo cerchio…”.

Il cantante milanese quindi ha bisogno di una pausa di riflessione per trovare ispirazione per nuovi brani, ma tranquilli non ha nessuna intenzione di mollare, semplicemente Tananai ha bisogno di un refresh motivazionale.