Maria De Filippi, dopo anni la rivelazione drammatica: “Ero bulimica” | Nessuno poteva immaginarlo

Maria De Filippi, la confessione ha spiazzato tutti i fan. Dopo anni, rivela: “Ero bulimica”, svelati i dettagli

Una delle donne più empatiche della televisione italiana, Maria De Filippi dal 1992 è la regina indiscussa dei palinsesti Mediaset. Dal 1992 si occupa delle vicende sentimentali degli italiani ed è la più celebre cacciatrice di talenti.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene grazie ad un incontro fortunato con Maurizio Costanzo, destinato a diventare l’uomo della sua vita. “Mi ha insegnato tutto, mi ha insegnato a lavorare, a capire cos’è il lavoro. E soprattutto a capire che nulla è definitivo“, confessa Maria sugli insegnamenti di suo marito.

La conduttrice è stata più volte accusata di “raccomandazione” a causa della sua storia d’amore con un pilastro del piccolo schermo. Maria De Filippi, da donna sincera e schietta, non si è mai nascosta e ha confessato l’aiuto ricevuto dal compianto Maurizio Costanzo.

Tuttavia, la De Filippi ha dimostrato negli anni di essere la regina della televisione italiana esclusivamente grazie alle sua sensibilità, al saper cogliere i gusti dei telespettatori ed alla sua empatia. Tra i suoi programmi ricordiamo “C’è posta per te” in onda dal 2000, “Amici” e “Uomini e Donne“.

Maria De Filippi: “Ero bulimica”

Maria De Filippi, dal 1992, occupa un posto fisso nelle case e nel cuore degli italiani. Ha sempre rappresentato una donna in carriera e potente, pur dimostrando l’umiltà che la contraddistingue. Tuttavia, anche una donna così forte nasconde delle grandi fragilità che l’hanno portata a costruirsi delle corazze: «Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli “ostacoli” e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte», confessa la conduttrice.

Il grande desiderio della Queen di Mediaset è riuscire a prendere la vita con più leggerezza: “Fantastico di essere libera da ciò che io stessa ho costruito [..] rifuggire ciò che potrebbe esercitare un qualsivoglia controllo sulla mia libertà», dall’alcol «alla dipendenza dalle serie tv. Ne ero bulimica». Infine, ammette: «Sono selvatica, istintiva e vera. Proprio come gli animali».

Maria De Filippi, la classifica dei suoi programmi

Maria De Filippi è il volto chiave di trasmissione televisive che, da oltre 20 anni, sono delle colonne portanti nel palinsesti Mediaset. Per la prima volta, durante un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha elaborato una sorta di classifica dei suoi programmi più celebri.

“Amici è quello che mi dà soddisfazione, Tu sí que vales leggerezza e spensieratezza, Uomini e donne divertimento con gli amori di Gemma a 70 anni. C’è posta invece è quello che mi appassiona di più, perché la scelta delle storie è mia, perché mi misuro con quello che non conosco, con l’imprevisto di chi arriva ad aprire o meno la busta”, spiega Maria De Filippi.