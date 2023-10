Kate Middleton, il nuovo look lascia senza fiato: È già diventato tendenza autunnale

Il nuovo look di Kate Middleton sarà la cosa più bella che avrete visto in queste settimane, tant’è che è già diventato tendenza per questo autunno. I sudditi inglesi e non solo loro, sono rimasti tutti stupiti da questo “colpo di testa”.

La principessa del Galles, viene sempre presa molto ad esempio per quanto riguarda le sue scelte di moda. I suoi look sono sempre molto fini, coordinati alla perfezione e sempre di tendenza. Per non parlare del fatto, che i prezzi di molti suoi abiti, per essere una reale, sono veramente accessibili e alla portata di tutti. È questo che piace anche tanto di Kate Middleton, la sua semplicità nel porsi.

Addirittura, Kate è una tra le pochissimi nobili a “riciclare” i vestiti acquistati per più di un’occasione alla volta. Per questo lei e William avranno successo come reali, quando saliranno sul trono, per questa vicinanza che hanno con le “persone normali”, passateci il termine. Per rimanere in tema moda, la Middleton ha sfoggiato un nuovo look che tanto piace alla gente, ecco di cosa stiamo parlando.

Il nuovo look di Kate Middleton

Kate Middleton in queste ore non è sulla bocca di tutti soltanto per il nuovo look, ma anche per un altro argomento molto più spinoso. Questo sarà il primo anno che la principessa del Galles, non accompagnerà William nei suoi giri reali. Per esempio, il 7 novembre, la cognata di Meghan, non sarà al fianco del primogenito di Carlo, in viaggio a Singapore. Se molti gridano a problemi di coppia in vista, la realtà potrebbe essere molto più semplice.

Il principino George, dovrà sostenere gli esami a scuola in queste settimane e mamma Kate non avrebbe nessuna voglia di lasciare solo lui e i suoi fratelli. Per questo ha deciso di non presenziare al viaggio presente in agenda reale già da diverso tempo. Alla fine, la Middleton ha fatto quello che farebbe ogni mamma, quindi perché lei dovrebbe essere criticata?

Si torna indietro agli anni’70

Kate Middleton ha cambiato look, dopo tanto tempo, la principessa del Galles, ha modificato il suo taglio di capelli. Precisiamo, Kate è sempre stata bellissima con ogni sua variante di look, ma questa volta si è superata, diventando d’ispirazione per il nuovo must have di questo autunno. Con un taglio che ricorda molto quello degli anni ’70, la Middleton si è presentata con capelli lunghi vaporosi e “super boccolosi”, con una frangetta aperta a metà e quelle ciocche color caramello che le illuminano ancora di più il viso.

I suoi follower sono rimasti senza parole appena hanno visto la nuova messa in piega e siamo sicuri che questo tuffo nel passato, stile Charlie’s Angels, lo vedremo spesso quest’anno. Voi che dite? Vi piace di più questo taglio o quello che aveva prima?