“Il mondo è finito”: Flavio Insinna, dopo l’addio spunta una terribile confessione

Flavio Insinna e quella confessione che ha lasciato tutti increduli e senza parole, in quanto nessuno poteva immaginare questo dal noto conduttore televisivo. Ecco che cosa ha detto in merito.

Non è solo un bravissimo conduttore, ma è anche un talentuoso attore di televisione e teatro, Flavio Insinna. Non importa il ruolo, il conduttore ha riscontrato sempre successo, qualunque sia stata la sua mansione, anche se adesso quel doloroso addio, dalla conduzione dell’Eredità, ha gettato i più affezionati nello sconforto.

Senza togliere nulla a Pino Insegno che “erediterà” il suo posto, sicuramente dovrà sforzarsi molto per imporsi nel nuovo ruolo, che molti continuano ad associare all’ex capitano Anceschi. Ad ogni modo tra un addio e l’altro, anche questa confessione ha lasciato i fan spiazzati. Ecco che cosa ha detto Flavio a riguardo.

Flavio Insinna e quella confessione shock

Nonostante sia ormai fuori dai giochi per quanto riguarda la conduzione dell’Eredità, Flavio Insinna non si è abbattuto e ha colto immediatamente la palla la balzo, per tornare in televisione con una nuova veste. Ha così abbandonato, almeno per il momento, la veste di conduttore ed è tornato a indossare quella di attore, in cui era altrettanto magnifico. Dopo averlo visto nel film, La stoccata vincente, tornerà a recitare in una fiction, di cui almeno per il momento, non ha rilasciato nessuna informazione.

Insinna, nonostante tutto, appare molto sereno per come sono andate le cose con il quiz a premi, ecco che cosa ha dichiarato: “…ci sono i cicli, ogni cosa ha il suo tempo. Le tre grandi fasi della mia vita sono state Don Matteo, Affari tuoi e L’Eredità, e in ognuna c’è un pezzo di cuore. Se sei stato felice, quel ricordo, quell’esperienza, quell’affetto nessuno te li potrà mai togliere…”.

Flavio e la sua preghiera

Flavio Insinna ha da poco rilasciato un’interessante intervista a Vanity Fair, alla quale ha risposto a diverse tematiche, per lui molto importanti. Dopo aver parlato nuovamente di tutta la questione del suo addio all’Eredità, il giornalista ha chiesto al conduttore, per che cosa prega. Con parole molto commoventi, Insinna ha così risposto:

“Per la mia famiglia, la mia compagna e i miei animaletti affinché siano sereni. Certe volte chiedo al Signore che, se deve far venire una cosa, preferirei averla io. Se il mio gruppetto di affetti è felice, allora la mia giornata è buona. Penso a quando, tornato dal militare, sconvolsi la mia famiglia dicendo che volevo fare l’attore, e penso anche alla mia delusione quando non fui preso all’Accademia d’Arte Drammatica: mi sembrava che il mondo fosse finito”.

Con un animo molto gentile, Insinna pensa prima alla sua famiglia e poi a sé stesso, ma questo l’avevamo capito del noto conduttore, in quanto molto spesso è impegnato in opere di beneficenza e di solidarietà. Tra le tante sue missioni, lo vedremo sabato 30 impegnato con Emergency per l’iniziativa “Parole e canzoni per costruire un mondo senza guerra“.