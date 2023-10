Francesca Cipriani, ieri e oggi: I ritocchini l’hanno completamente stravolta

Francesca Cipriani è cambiata tantissimo nel corso degli anni, ecco com’era ieri e com’è oggi. La differenza si vede molto, anche per via di quei ritocchini di cui ha parlato in passato, ecco che cosa ha cambiato.

L’ex gieffina la conoscono tutti in quanto le sue forme sono ricordate da tutti i suoi follower. Francesca Cipriani l’abbiamo vista non solo al Grande Fratello, ma anche in altri programmi quali la Pupa e il Secchione, Domenica Cinque e così via. Fin dagli esordi, la showgirl si era fatta notare soprattutto per le sue forme prorompenti che avevano attirato l’attenzione dei maschietti d’Italia.

La Cipriani ha sempre dichiarato di voler diventare la “sorella di Barbie della nuova generazione”, per questo avrà sicuramente adorato il film Barbie di Greta Gerwig andato in onda qualche mese fa. Ad ogni modo, a prescindere dai suoi interessi, in molti hanno notato quel profondo cambiamento, particolarmente visibile in Francesca. Ecco che cos’ha rivelato in merito.

I ritocchini di Francesca Cipriani

Mettendo da parte per un minuto il suo aspetto fisico, sappiamo che Francesca Cipriani è particolarmente felice ed euforica da quando è convolata a nozze con il suo, Alessandro Rossi. Tra di loro è stato immediatamente colpo di fulmine e dopo quella proposta di matrimonio avvenuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, la Cipriani ha deciso di vestire i panni non solo di personaggio pubblico ma anche di mogliettina innamorata.

La Cipriani in una recente intervista al settimanale Mio, ha dichiarato: “Siamo in attesa della cicogna, non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio…Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a 360 gradi, molto presente. Farò di tutto per la felicità di mio figlio. Per ora ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro…”.

La foto del prima e del dopo

Nel corso degli anni, in molti hanno notato quei cambiamenti massicci nell’aspetto fisico di Francesca Cipriani, la quale in alcuni punti strategici appare molto più “esplosiva”, rispetto agli esordi. La stessa Francesca non ha mai negato, anche perché non ci crederebbe nessuno, in quanto i cambiamenti sono evidenti, di essersi sottoposta a diversi ritocchini e chirurgia estetica.

Inoltre l’ex gieffina si è sottoposta anche ad un intervento di laser, per rimuovere il tatuaggio della rosa che aveva sul seno, che tanto amava sfoggiare in passato. A prescindere da tutto, la Cipriani ha mantenuto la medesima simpatia di sempre e appena ci darà conferma, visto che per adesso i lavori sono “in progress”, siamo sicuri che diventerà una bravissima mamma.