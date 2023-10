Alessia Mancini, ricordate la sua prima volta in tv? Completamente irriconoscibile

Alessia Mancini in versione prima e dopo, sicuro non la riconoscerete. In quanti se la ricordano a Tv? È cambiata veramente tanto nel corso degli anni. Siete curiosi di vedere com’era in questa foto?

Di gavetta ne ha fatta tanta Alessia Mancini nel corso della sua carriera televisiva, ma tutte queste esperienze hanno contribuito a renderla la fantastica conduttrice che tutti noi conosciamo. In passato e’ stata una “letterina”, una velina, un’inviata televisiva, ha partecipato all’Isola dei famosi come naufraga, per non parlare di quei lavori da conduttrice, come per esempio in Junior Bake Off Italia.

È sposata dal 2003 con Flavio Montrucchio, con il quale ha messo su famiglia, dando alla luce due bambini bellissimi come i loro genitori. La Mancini è felice di essere mamma, moglie e anche un personaggio molto attivo non solo sui social, ma anche nelle librerie, grazie al suo primo libro, Il sorriso è l’ingrediente segreto. Ricette golose e beauty tips, nel quale enfatizza le sue due più grandi passioni, la cucina e la bellezza. A proposito di bellezza, che non l’ha mai abbandonata, ma voi ve la ricordate com’era a, Non è la Rai?

Alessia Mancini, in versione prima e dopo

Come dicevamo, Alessia Mancini, nonostante le sue pause dalle scene, non si è mai allontanata a tal punto da farsi dimenticare dai suoi fedeli fan, anzi tutto il contrario. Con il suo format digitale, prodotto da IN’s Mercato su YouTube, intitolato Un sorriso in cucina, la conduttrice ha ottenuto molta popolarità tra i fornelli. La vita della Mancini, apparentemente è molto felice e soddisfacente, con un lavoro che adora e una famiglia che ama, ma qualcosa nel 2021, come un fulmine a ciel sereno, le ha quasi spento il sorriso.

Stiamo parlando di quel tumore all’utero che purtroppo è venuto a farle visita, ma che fortunatamente è stato rimosso, senza portare gravi conseguenze nella sua vita. Ovviamente anche in quel periodo ha potuto contare sull’affetto dei suoi cari e soprattutto su quello di suo marito.

Una vita fa

Ma voi ve la ricordate com’era Alessia Mancini a Non è la Rai? La giovanissima showgirl ha fatto il suo esordio al programma di Gianni Boncompagni a 16 anni e da allora il pubblico l’ha amata sempre di più. Ironicamente, sul set la chiamavano “la bruttina”, cosa ovviamente tutt’altro che vera, visto che ad oggi mantiene ancora il primato delle misure perfette. Con i suoi 175 cm e i suoi 55 kg, Alessia vanta le mitiche misure da Miss Italia, 90-60-90.

Dopo averla vista in questa fotografia, ve la siete ricordata? Che dite, l’avreste riconosciuta se non vi avessimo detto che si trattava della Mancini in versione fanciullina?