Federica Panicucci, caos e panico in studio: La preoccupazione sale alle stelle | Ecco cosa è successo

Federica Panicucci, delirio in studio: la comunicazione della conduttrice è agghiacciante. Ecco cosa è accaduto

Federica Panicucci è una celebre conduttrice televisiva e radiofonica che ha raggiunto la popolarità grazie al programma “Mattino Cinque” che presenta da oltre dieci anni. Ogni mattina tiene compagnia a milioni di italiani con notizie di attualità, cronaca e politica che commenta con gli opinionisti del giorno.

Federica nasce nel 1967 a Cecina, in provincia di Livorno. Il suo debutto televisivo avviene grazie all’indimenticabile show di Enzo Tortora “Portobello“, in cui la Panicucci veste i panni di centralinista. Questo è solo il trampolino di lancio per la bellissima conduttrice che, da li a poco, è destinata a diventare un celebre volto di Mediaset.

La vera svolta professionale avviene nel 1993 quando passa alla conduzione del Festivalbar e collabora con personaggi di spicco della televisione italiana come Amadeus e Fiorello. Non solo presentatrice televisiva, Federica si cimenta anche nella conduzione radiofonica. Infatti, negli anni Novanta, è anche speaker di radio Dear Deejay.

Quanto alla situazione sentimentale della Panicucci, per ben 20 anni è stata innamorata di Mario Fargetta. La coppia convola a nozze nel 2006 e dal loro amore nascono Sofia nel 2005 e Mattia nel 2007. Pare che la separazione sia stata causata da continui tradimenti ai danni di Federica. Tuttavia, dal 2016 la conduttrice trova la serenità al fianco del suo socio in affari Marco Bacini.

Federica Panicucci, caos in studio: “Ci ha fatto preoccupare..”

Da qualche settimana è ormai ripresa la nuova edizione di Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci e Francesca Vecchi. Nella prima parte del varietà, la bellissima Francesca Vecchi ha affrontato delicati temi di politica e dei problemi che invadono la nostra società. Al contrario, la Panicucci ha affrontato casi di cronaca nera, ma prima di iniziare, ha voluto svelare un dettaglio preoccupante al grande pubblico per informarlo di ciò che stava accadendo proprio in quelle ore.

Federica Panicucci ha voluto dedicare un pensiero a Fedez, marito dell’influencer Chiara Ferragni. Il rapper è stato ricoverato d’urgenza per due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. La conduttrice confessa: “Mandiamo noi tutti di Mattino 5 un abbraccio a Federico e a Chiara con un augurio di pronta guarigione che lui possa tornare quanto prima a casa…”. E aggiunge: “Davvero ci ha fatto preoccupare Federico…”.

Federica Panicucci, terribile lutto: “Non credo che passerà..”

Federica Panicucci è stata ospite a Verissimo, show in onda il sabato pomeriggio su Canale 5. Federica si è lasciata andare ai microfoni di Silvia Toffanin e a cuore aperto, ha confessato dei particolari della sua vita privata che hanno emozionato il pubblico intero. In particolare ha parlato del dolore provocato dalla scomparsa di suo padre Edoardo avvenuta nel 2016.

La conduttrice di Mattino Cinque spiega: «Se ne è andato via un po’ presto, ha dato molto a noi, ai miei figli. Lo sogno, spesso, che mi abbraccia e sorride. Io, però, non ho elaborato tante cose. Quando ho chiesto ai medici: “Quanto ha ancora?”, mi hanno risposto “Sei mesi”. In meno di tre, se ne è andato». Un dolore difficile da superare anche per una donna forte come Federica: «Non credo che passerà mai: la sua morte è stata un trauma forte e violento. Oggi sono una donna adulta, ho due figli grandi e un compagno ma era il mio babbo».