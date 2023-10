Carmen Russo, prima e dopo: I ritocchini estetici l’hanno resa irriconoscibile

Carmen Russo, la showgirl dai suoi esordi ad oggi pare che sia molto cambiata. A quanto pare non ha saputo resistere al richiamo del “ritocchino”.

È ancora oggi una delle showgirl più amate e apprezzate del vasto mondo dello spettacolo la divina Carmen Russo. Donna di spettacolo a 360°, ultimamente è stata grande protagonista dei reality del nostro Paese. Parliamo dell’Isola dei Famosi dove si è di certo distinta per il suo grande coraggio nonché la sua acuta intraprendenza.

Al Grande Fratello Vip, due anni fa ormai, si è fatta notare per il suo caratterino niente male ma anche per la sua infinita dolcezza di mamma. E lei lo è diventata di Maria quando ormai non ci sperava più. E mentre lei era rinchiusa nella Casa Più Spiata d’Italia ad occuparsene era l’adorato marito Enzo Paolo Turchi.

E quando lei voleva mollare per tornare da lui e dalla sua creatura, era stato proprio lui a convincerla a non lasciare il gioco. Eppure alla fine è uscita ben prima della tanto agognata finale. Fatto sta che in quel periodo sul Web sono ricominciate ad apparire tante sue foto che appartengono al passato dove lei è apparsa molto diversa.

Carmen Russo, dopo i ritocchini estetici

Certamente lei, ieri come oggi, è bellissima e super in forma. Del resto per via del suo lavoro principale di ballerina lei ha dovuto sempre mantenere un’eccellente fisicità. Madre Natura è stata molto generosa con lei, su questo non c’è alcun dubbio, ma lei si è da sempre rimboccata le maniche facendo tanto movimento.

Ha anche seguito fin da ragazza un’alimentazione sana, varia e controllata, dove largo spazio è stato dato a frutta e verdura fresca di stagione e cercato di mantenersi costantemente idratata, bevendo i canonici 2 litri di acqua al giorno. E queste sono abitudini che lei mantiene tuttora. Tuttora che è molto diversa da come era in passato. E si mormora anche dei vari ritocchini estetici.

Il prima e dopo della ballerina

Ai tempi dei suoi esordi negli Anni Ottanta lei portava i capelli lunghi, mossi, vaporosi e bei rossi. Da tempo ha invece optato per un taglio più corto e sbarazzino e sul biondo. Carmen ha ammesso, in nome della sua grande schiettezza, di non essere sfavorevole alla chirurgia e di aver detto sì a qualche lifting per attenuare sul viso le rughe e l’arrivo dei segni del trascorrere inevitabile del tempo.

In ogni caso niente di pesante. Difatti il suo volto è esattamente uguale a quello di tanti anni fa. E lei non ha affatto perso, nemmeno una virgola della sua incredibile sensualità che sprizza da tutti i pori. Tuttavia con l’arrivo della sua Maria, che è l’amore grande della sua vita, il suo sguardo ha ottenuto una dolcezza in più.