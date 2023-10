Giacomo Urtis, un annuncio in diretta cambia tutto: “Mi farò…” | Rivelazione raccapricciante

Giacomo Urtis, il chirurgo dei VIP. L’annuncio in diretta che ha lasciato tutti senza parole: “Mi farò…”.

Giacomo Urtis è il celebre chirurgo dei VIP, diventato ormai un noto personaggio dello spettacolo. Nasce a Caracas, in Venezuela, nel 1977 e poco dopo si trasferisce ad Alghero, in Sardegna. Da sempre attratto dalla bellezza, Giacomo non impiega molto a capire la strada che desidera intraprendere.

Nel 2002 si laurea alla facoltà di Medicina di Sassari e consegue una specializzazione in dermatologia e Venereologia. Decide di trasferirsi a Milano e ottiene un Master in Chirurgia Estetica che ben presto diventerà la chiave del suo successo. Al termine del percorso di studi, Urtis avvia l’azienda Dr Urtis Clinic ed esercita la sua professione tra Roma e Milano.

Moltissimi sono i personaggi dello spettacolo che si rivolgono ad Urtis per ritocchini e per interventi di chirurgia plastica. I vip non possono fare a meno del suo tocco, nonostante il medico sia stato coinvolto in un’indagine della SICRE, ovvero la Società Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica. “Giacomo Urtis non deve essere considerato e definito chirurgo plastico ed estetico”, dichiarò il magazine Novella 2000.

Infatti, Urtis non ha conseguito una laurea magistrale in chirurgia estetica, bensì solo un master nella medesima branca. Tuttavia diventa il medico per eccellenza della televisione italiana. La sua notorietà avviene grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2017 e al Grande Fratello VIP nell’edizione del 2020 e 2021.

Giacomo Urtis, la confessione in diretta: “Mi farò..”

Giacomo Urtis è conosciuto come il grande amico dei VIP, nonchè loro medico di fiducia per ritocchini ed interventi di chirurgia plastica ed estetica. Tuttavia, in diverse interviste, Giacomo ha confessato di aver intrapreso un percorso di transizione: “Non mi sento uomo, non mi sento donna ma sto perdendo gli ormoni. Mi sento me stessa”.

Il chirurgo, inoltre, ha approfittato della sua professione per attuare dei ritocchini anche su stesso, in zone differenti del corpo e soprattutto sul viso: “Ho fatto una quarantina di interventi ma non sono una bambola, non ho fatto cento interventi plastici”. Il suo percorso di transizione prosegue e Giacomo rivela le sue intenzioni per il prossimo intervento: “Mi farò il seno, essendo alto non posso farmi un seno piccolo, penso di farmi almeno una quarta“.

Giacomo Urtis, la situazione finanziaria: “Mi da la paghetta..”

Giacomo Urtis è un medico chirurgo che è diventato ormai celebre anche nel mondo dello spettacolo. Molti VIP come Giucas Casella o Francesca Cipriani si affidano alla competenza di Urtis per eliminare piccoli difetti fisici. Tuttavia, il medico ha spesso dichiarato un dettaglio importante in merito alla sua condizione finanziaria.

Esattamente come per Britney Spears, la custodia economica di Urtis è nella mani di suo padre: “Mio padre gestisce quasi tutte le mie finanze [..] Mi dà la paghetta di 200 euro a settimana. Poi, quando devo fare un viaggio, lo dico all’amministrazione che mi fa un bonifico. Ci sono molti italiani nella mia situazione”, ha svelato il chirurgo.