“Ora di chiudere”: Alfonso Signorini stroncato senza precedenti | Un episodio gravissimo

Alfonso Signorini e quell’episodio che ne ha destabilizzato l’umore, in molti hanno paura che le cose si possano mettere veramente male per lui. Cerchiamo di capire esattamente cos’è successo.

Attualmente impegnato alla conduzione del Grande Fratello, Alfonso Signorini è ormai un personaggio televisivo, del quale nessuno può fare a meno, in quanto come dicono le influencer di oggi, “adoro”. Il direttore del settimanale Chi, è molto seguito non solo per la parte del gossip, ma anche per via del reality e di tutte le sue ospitate concesse tra un’emittente e l’altra. Anche se qualcosa non va ultimamente.

“Ti prego non mi uccidere il mood…”, cantava Ghali e sicuramente saranno in molti che penseranno questo, dopo aver appreso i punti cardine di tutta questa storia. Cosa sta succedendo nella vita di Signorini che l’ha reso protagonista in maniera non proprio gratificante?

Alfonso Signorini e quell’episodio che ha destabilizzato tutti

Alfonso Signorini è il conduttore, anche quest’anno, dell’attuale edizione del Grande Fratello, che pare stenti a decollare veramente. Ad un mese dall’inizio, i telespettatori pare non essere totalmente soddisfatti, diciamo che molte cose non vanno di questa “edizione educata”, chiamiamola così. I toni dei litigi sono più bassi è vero, ma comunque ci sono, anche se non convincono molto le dinamiche, da quello che possiamo leggere sui social, molti follower sarebbero già stufi di alcuni personaggi.

Altri li bacchetta direttamente il conduttore, in quanto troppo calmi e poco partecipi alle diatribe nella Casa. Questa nuova versione poco trash del reality avrebbe dovuto riportare uno dei programmi colonna di mamma Mediaset all’apice del successo come gli esordi. Ma molto probabilmente non vedremo mai più un GF piacevole e genuino come quello di Pietro Taricone and company. C’è da fare una considerazione, ma se sia nella versione molto trash dell’anno scorso che in quella “easy” di quest’anno, lo share è ballerino, forse non sarebbe ora cambiare reality? Magari il pubblico ha bisogno di novità, chi lo sa?

Non va bene?

A conferma che questa nuova edizione del Grande Fratello faccia fatica a decollare, sono le percentuali di share registrate, durante l’ultima puntata trasmessa in diretta. Se il GF di Alfonso Signorini è fermo al 17,9% di ascolti, Imma Tataranni trasmesso in Rai, ha letteralmente vinto al botteghino, con il suo 25,2% di ascolti.

Va bene, che la fiction è molto amata, ma Alfonso Signorini probabilmente due domande se le starà facendo sulla buona riuscita del programma e sicuramente in molti hanno paura che queste domande se le possa fare anche Pier Silvio Berlusconi, il quale ha il potere di chiudere i battenti dall’oggi al domani. I fan più affezionati al reality, hanno paura che Signorini non ci arrivi al panettone con il suo Grande Fratello e che molto probabilmente il conduttore potrebbe dover essere costretto ad anticipare le vacanze natalizie già a novembre. Alessandro Rosica, il noto investigatore social, pare della stessa idea, visto il suo commento pungente: “Ora di chiudere”. Voi cosa ne pensate?