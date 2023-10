Alessandra Celentano, la coach di Amici come non l’avete mai vista: Il suo look completamente stravolto

Il look di Alessandra Celentano, la prof. di Amici, vi lascerà a bocca aperta, farete fatica a riconoscerla. Eppure è proprio lei! La nipote di Adriano Celentano ha sempre amato giocare con i suoi outfit.

Alessandra Celentano non è solo la straordinaria ballerina del passato che si è esibita su una moltitudine di palchi, ma è anche la coach di Amici, di Maria de Filippi, più temuta e in alcuni casi odiata, di sempre. La sua bravura però è innegabile e diciamo che quando si fissa con qualcuno, generalmente ci ha sempre azzeccato. L’intuito le ha sempre consigliato bene, per i talenti ha l’occhio clinico e al talent Mediaset, di fenomeni ne ha scovati molti.

Pochi hanno la fortuna di entrare nelle sue grazie, chi non ci riesce ci litiga, chi ci riesce l’adora. Come sempre è una questione di punti di vista, c’è da dire però che chi ha avuto la fortuna di essere seguito da lei, anche fuori dalla scuola di Maria, ha raggiunto dei livelli impareggiabili nella danza. Ormai Alessandra la conosciamo tutti, eppure con quel look farete fatica a riconoscerla, in quanto è completamente diversa.

Il cambio di look di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano, è una tra le colonne portanti di Amici di Maria De Filippi, eppure la sua fama la precede. Le orecchie sicuramente le fischieranno dalla mattina alla sera, visto che in molti la penseranno spesso, non sempre con pensieri lodevoli però. Chissà se è il caso di Simone Galluzzo, l’allievo di Emmanuel Lo? In pratica, durante l’ultima puntata, la Celentano, attraverso la “solita letterina”, ha criticato non solo, a detta sua, la mancanza di tecnica del ballerino ma anche il suo corpo esile: “Penso che tu debba fare anche un po’ di potenziamento muscolare perché sei un po’ scricciolino a livello fisico, parlo sempre di danza…”.

Questa critica bella tostina ha mandato in tilt il 18enne, il quale è scoppiato a piangere davanti a tutti. Una volta calmato ha così replicato all’insegnante: “Penso sia evidente che fisicamente rispetto agli altri sia molto più gracile. Ma non significa che non posso ballare per questo…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI FAN (@__amiciofficial___)

Prima e dopo di Alessandra

È spuntato in rete un vecchissimo video, nel quale viene ritratta una giovane Alessandra Celentano, durante la sua prima apparizione ad Amici di Maria De Filippi. La prof, chiedeva un esercizio spropositato, eseguito comunque alla perfezione, da un giovanissimo Leon Cino, allievo del talent nel 2004.

Come avrete notato, la prof di ballo, ha mostrato un look fin troppo sobrio per come siamo abituati a vederla noi, capelli biondi e “boccolosi” e un abito total black. Voi l’avevate riconosciuta? E soprattutto quanti di voi hanno visto in diretta quella puntata?