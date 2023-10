Patty Pravo, dal successo alla rivelazione piccante: “…lo abbiamo fatto in tre” | Lo ha ammesso senza vergogna

Patty Pravo, rivela particolari piccanti sulla sua relazione: “…lo abbiamo fatto in tre”. Ecco i dettagli

Patty Pravo è decisamente l’icona della musica italiana che ha lasciato un’impronta nella storia degli anni Settanta. Classe 1984, il suo percorso musicale inizia a soli 10 anni quando prende parte al Conservatorio di Venezia per specializzarsi in Direzione d’Orchestra.

La Diva di “Pazza Idea” racconta della sua infanzia libera e durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, confessa: “A 14 anni, una mattina, invece di andare a scuola, sono andata a fare l’amore. Torno a casa felice. Dico: nonna, nonno, ho fatto l’amore e mi è piaciuto molto, posso tornarci nel pomeriggio? Mi ci hanno mandata”.

All’anagrafe Nicoletta Strambelli, decide di trasferirsi a Roma. Inizia ad esibirsi in alcuni locali della capitale, tra questi il celebre Piper. In questa occasione, viene notata dall’agente Alberigo Crocetta che le attribuisce il soprannome di “ragazza del piper”.

Nel 1966 stupisce il pubblico con il brano “Ragazzo triste“, decretando così l’avvio della sua fortunata carriera. Due anni dopo pubblica “La bambola“, un singolo che per 9 settimane resta in testa alle classifiche nazionali. “A tre anni dall’esordio, avevo già uno show in tv col mio nome. Ero ricca da schifo, infatti i soldi non li ho mai considerati e avrei fatto meglio a conservarne di più”, confessa Patty Pravo.

Patty Pravo, la confessione piccante sulla vita privata

Una donna esuberante e fuori dagli schemi che, fin dalla tenera età, ha imposto la sua indipendenza e la sua voglia di libertà. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Patty ripercorre le tappe dell’infanzia e dell’adolescenza ricordando la prima sigaretta a soli 10 anni e il suo primo rapporto a soli 14 anni.

Anche l’amore nella vita della Diva è stato colmo di eccessi. Patty Pravo è stata sposata per ben 5 volte, ma solo 3 sono i matrimoni validi. Gordon Fagetter, Franco Baldieri sono i nomi dei primi due mariti dell’artista. Il terzo matrimonio avvenuto in Scozia la lega a Riccardo Fogli che per Patty abbandona i Pooh, ma le nozze terminano a causa di un evento piccante: “Ero a Londra per incidere un disco di Vangelis, quando incontrai Paul Martinez, che suonava il basso, e Paul Jeffrey, alla chitarra. Erano bellissimi, e ci amammo in tre“.

Patty Pravo, nessun figlio: ecco i reali motivi

Patty Pravo è un’icona dello scenario musicale italiano, una vera Diva da palcoscenico. L’artista, libera ed indipendente, ha vissuto una vita caratterizzata dagli eccessi. Dalla dipendenza dalla droga ai diversi amori che hanno colorato la vita di Patty.

Tuttavia, è irremovibile sulla scelta di non avere figli. “non ne ho mai sentito la necessità. E non ci ho mai pensato davvero, tranne che con Gordon, il mio primo marito”, confessa la cantante. E continua: “Eravamo in Giappone. Ci chiedemmo: ma mentre suoniamo chi lo guarda? Pensammo che avremmo potuto dondolarlo collegando la culla al pedale della batteria. Ma mentre lo dicevamo capimmo che non era il caso“.