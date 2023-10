Maria Chiara Giannetta, chi è la protagonista di Blanca? Il suo personaggio nasconde un mistero

Maria Chiara Giannetta, sapete chi è la protagonista di Blanca? Il suo personaggio è molto particolare.

Indubbiamente una delle giovani attrici del panorama italiano tra le più apprezzate di oggi c’è da annoverare la brava Maria Chiara Giannetta. L’artista è diventata sempre più una star del Piccolo Schermo e in particolare della fiction. Opera con una certa disinvoltura sia in Rai sia in Mediaset.

Tuttavia il ruolo che le ha dato la massima popolarità è stato quello del Capitano Anna Olivieri in Don Matteo che le ha permesso di incominciare a farsi amare immensamente dal grande pubblico, che oggi la segue con infinto interesse in tutti i suoi lavori. La trentunenne foggiana ha anche sorpreso per la sua innata spigliatezza sul palco del Teatro Ariston.

Qui ha pure regalato un’esilarante quanto emozionante siparietto con il collega Maurizio Lastrico, che nella serie del prete detective ha impersonato il PM Marco Nardi con il quale lei ha avuto un’importante relazione. E nella vita? Si è vociferato che fossero fidanzati ma così non è stato. I due sono soltanto grandissimi amici.

Maria Chiara Giannetta, lei e la sua Blanca

Maria Chiaria, nonostante il clamoroso quanto inaspettato successo che l’ha colpita, è rimasta una donna semplice e con i piedi ben ancorati a terra. Non ama molto parlare di se e soprattutto della sua vita privata che tale per lei deve rimanere. Ed è per questo motivo che su Instagram non esagera mai con la condivisione di post o il caricamento di Stories.

E quando lo fa è perlopiù per parlare di lavoro. Ora possiamo ammirare tanti scatti e reel che riguardano la seconda assai attesa stagione di Blanca,che la vede dividere la scena con un strepitoso e affascinante Giuseppe Zeno. Blanca è una detective molto particolare. In seguito a un incidente ha perso la vista. Possiede un intuito fondamentale e un udito fuori dal comune.

Una detective con il cuore pieno di dolore e non solo

Suo immenso amore e grande amico è il cane femmina Linneo che la segue ovunque. Nel suo passato c’è tantissimo dolore che è scaturito soprattutto dalla morte violenta della sua adorata sorella maggiore quando lei era ancora tanto piccina. E per lei è davvero dura poterlo dimenticare.

Anche perché, come si suol dire, il passato tende fin troppo spesso a tornare. E l’amore? Per lei è complicato anche perché possiede un caratterino davvero niente male, oltre che una schiettezza fuori dal comune. Tuttavia è anche una giovane donna dal cuore grande, capace di forti sentimenti e gesti eroici e molto altruisti.