Massimo Boldi, corteggia in maniera spudorata proprio lei: Il pubblico rema contro | “Ridicolo”

Massimo Boldi, le spudorate avance ad una donna famosissima. Il pubblico lo insulta pesantemente: “Ridicolo”

Una carriera artistica iniziata circa 60 anni fa, Massimo Boldi rappresenta la comicità italiana che, ancora oggi, fa ridere l’Italia intera. “Per strada a Roma mi gridano ‘ah chiccoooo’, incontro adolescenti che mi dicono di aver visto tutti i miei film”, racconta l’attore.

Nasce a Luino nel 1945 e agli inizi degli anni Sessanta, avvia la sua carriera artistica come batterista in uno spettacolo musicale. Dopo aver preso parte a diverse band, cambia rotta ed intraprende il percorso nel mondo della recitazione.

Grazie all’autore Gianni Bongiovanni, Massimo scopre una nuova versione di se stesso, un vero talento per la comicità. In coppia con Teo Teocoli, recita in “Non sapessi ma lo so“. Proprio in questa occasione, nasce il personaggio di Max Cipollino.

Massimo Boldi, nel corso della sua carriera fa coppia fissa con Christian De Sica. Il duo comico recita in diversi cinepanettoni, trasmessi al cinema nel periodo natalizio. Boldi si sente fortunato per il successo ottenuto e confessa di essere molto felice quando incontra i suoi fans: “Io vado dappertutto, pure al supermercato, al massimo faccio un selfie, che sarà mai?”.

Massimo Boldi, le avance fanno infuriare il pubblico

Massimo Boldi ha raggiunto un successo clamoroso grazie alla sua comicità spontanea: “Quando vado in giro basta che dica Ciao Cipollino e la gente ride. Prima avevo un repertorio anche se improvvisavo molto. Ora non faccio più nulla, posso vivere di rendita”. Massimo, infatti, è molto seguito anche sui social network ed è molto attivo su Twitter.

Proprio su questa piattaforma, ha espresso delle parole favorevoli su Giorgia Meloni, prima che diventasse Presidente del Consiglio: «Mi piacerebbe come Premier. È molto cresciuta ultimamente, la seguo nei dibattiti e mi appassiona. Ha dei toni da sindacalista che ti trascinano». Inoltre, lo scorso maggio, il comico incoraggia Giorgia e scrive: «Vai Giorgia non mollare stringi». Tuttavia, pare che i followers non abbiano apprezzato questo corteggiamento spudorato ed un utente commenta: “Ridicolo“.

Vai Giorgia non mollare stringi — massimo boldi (@MassimoBoldi) May 21, 2023

Massimo Boldi, la rivelazione shock: “Ora tocca a te”

Massimo Boldi, ultimamente, si è trovato coinvolto nel vortice del gossip e alcune azioni compiute dal comico hanno suscitando parecchio scalpore. Il giorno in cui è venuto a mancare Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni ha postato un video per omaggiare il Cavaliere con un triste messaggio: «A Dio, Silvio».

Tuttavia, Massimo Boldi ha risposto al tweet della Meloni con un commento sconvolgente: «E ora tocca a te». Una frase agghiacciante che ha lasciato i seguaci senza parole. Tuttavia, in molti pensano e sperano che possa trattarsi di un malinteso e che dietro il profilo @MassimoBoldi, si nasconda un altro utente anonimo.