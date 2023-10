Ilary Blasi, addio ai Rolex: Ecco la sua vera passione | Non può farne a meno

Ecco qual è la vera passione di Ilary Blasi, i Rolex non c’entrano più nulla. La nota conduttrice non esce mai senza e secondo gli esperti ha veramente ottimo gusto in materia. Molto probabilmente diventerà di tendenza nel giro di poco.

Ilary Blasi è la famosa conduttrice che attualmente è sotto i riflettori, dopo la pausa forzata voluta dai vertici di Mediaset. In realtà i telespettatori sono un po’ disorientati, in quanto non vedere l’ex di Totti nel palinsesto è veramente una novità sconcertante. Non si sa cosa le riserverà il futuro, se rimarrà nell’emittente del Biscione o se si trasferirà magari da mamma Rai o dalle altre.

Se per il momento quindi vive la sua vita da “disoccupata”, sicuramente con tutta la storia del divorzio e dei rolex, che ormai sono sulla bocca di tutti, la conduttrice non si annoia. Anche perché ci pensa Bastian Muller a tenerle alto il morale. Inoltre, la Blasi potrebbe presto diventare un’icona di tendenza, dopo che sveleremo qual è la sua vera passione, non esce mai senza e probabilmente molti follower la copieranno.

La passione di Ilary Blasi

Ilary Blasi, come dicevamo, per cercare di dimenticarsi di tutti questi periodi bui, cerca di passare tutto il tempo che può con i suoi figli e/o con il suo nuovo compagno Bastian Muller. Tra l’altro entrambi gli ex coniugi, con i loro rispettivi compagni, stanno cercando di proseguire con le loro vite, cercando quel pizzico di serenità persa, dopo la separazione. In attesa di capire cosa succederà alla prossima udienza, la Blasi è volata a Monaco di Baviera per l’Oktoberfest, mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi restano nella Capitale.

I due neo fidanzati, si sono concessi una serata all’insegna delle risate allo spettacolo teatrale di Pio e Amedeo. Ovviamente il duo comico pugliese, non ha risparmiato una battutina acidella all’ex capitano della Roma sulla sua ex e su tutta questa storia del divorzio. Se in molti hanno riso, Totti incluso, altri un po’ meno. Ma li ovviamente ognuno ha la propria opinione in merito.

La sua passione la svela Clio

Clio Make-up è diventato uno di quei blog che nessuno può farne più a meno. Le recensioni, i consigli e le notizie che rilascia la youtuber Clio Zammatteo, sono seguiti quasi come l’ABC. A tal proposito, in un suo articolo, la truccatrice ha rivelato qual è la vera passione della bella Ilary Blasi, senza di questo, la conduttrice non esce mai senza. Stiamo parlando del suo profumo preferito, cioè Hermès Eau des Merveilles.

Il prezzo è accessibilissimo a tutti quanti, visto che una botticina da 100 ml, potrebbe essere vostra al prezzo di 135 euro. Nulla di irreparabile, visto che esistono fragranze ancora più costose. Ad ogni modo, sono molte le follower che dopo aver appreso questa informazione, stanno facendo la fila in profumeria per dare una bella “sniffata” al tester. Voi che dite, vi piace il profumo preferito di Ilary Blasi?