Vasco Rossi, lancia una nuova tendenza: Puoi indossarli in modo ‘spericolato’ | Ecco di che si tratta

Vasco Rossi sarà sempre d’ispirazione per i suoi fan, per questo, nonostante gli anni che passano, riesce ancora a creare delle vere e proprie tendenze. Ecco di cosa stiamo parlando. È proprio vero, il cantante di Zocca, è sempre “sul pezzo”.

Non ci sono descrizioni che tengono per il Blasco, probabilmente nulla di quello che potremmo dire, gli renderebbe realmente giustizia, in quanto con i suoi brani epici fa cantare generazioni su generazioni da decenni. Sempre attuale, mai fuori moda, Vasco Rossi, riesce ancora a stupire i suoi amati fan, con quei testi che saranno per sempre indimenticabili.

Vasco ha lanciato non solo stili diversi di musica, ma anche quella “vita spericolata” che ancora tutti sognano. Ogni sua azione, gesto o moda fa tendenza, ed è qui che vogliamo arrivare, con quell’accessorio che il cantante di Zocca ha fatto scoprire ai suoi follower. Ecco di cosa si tratta.

L’accessorio di tendenza di Vasco Rossi

Come dicevamo, Vasco Rossi, nonostante i suoi 71 anni, di chiudere il microfono in un cassetto non ne ha proprio voglia, motivo per cui dal 7 giugno 2024, partirà con il suo nuovo tour, tanto atteso dai fan. I biglietti sono disponibili con date e modalità diverse in base a chi fa parte del Fan Club e chi no, ad ogni modo trovate tutte le informazioni sul suo sito ufficiale. Ma siamo sicuri che come al solito, le date saranno sold out nel giro di poche ore.

Oltre ad essere carico per il nuovo tour, Vasco Rossi non sta “più nella pelle”, per il successo che sta riscuotendo la serie tv sulla sua vita, mandata in onda su Netflix, dal titolo, Vasco Rossi Il Supervissuto. Che dire, il cantante da quando ha iniziato ha ottenuto un successo epico, mai tramontato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

Se li indossa Vasco allora li compro

Vasco Rossi non è soltanto al centro della vita dei suoi fan per quanto riguarda le canzoni, ma è un modello da imitare anche per le sue scelte di moda. Infatti, i suoi famosi occhiali, Locman, stanno avendo un successone tra i giovanissimi e non solo, i quali hanno fatto diventare questo particolare occhiale, di tendenza.

Tutti vogliono vivere “spericolato” come Vasco e cosa c’è di meglio che indossare i suoi famosi occhiali, con il quale ne ha viste di tutti i colori nella sua lunga vita? Questi bellissimi occhiali, si trovano in diverse colorazioni e diverse versioni, c’è quella classica e quella “eyewear“, entrambe testate dal famoso cantante. Se vi piace il genere, vi conviene farci un pensierino.