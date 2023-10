Federico Fashion Style, un dramma orribile lo invade: “..sto male”

Dramma per Federico Fashion Style, il quale non nasconde il suo malessere. I follower sono preoccupati per il noto parrucchiere dei vip, in quanto non sanno veramente come aiutarlo a tornare ad essere felice.

Federico Fashion Style, alias Federico Lauri, è il famoso parrucchiere dei vip, come è stato soprannominato dai suoi fan, nonché un personaggio televisivo molto apprezzato. Quando prende una forbice in mano non c’è né più per nessuno, riesce dal nulla a creare dei capolavori con i capelli. Proprio per questo, sono molte le celebrità che non si fanno “toccare” da nessuno se non da lui.

Nonostante abbia praticamente un impero tra le mani, tra negozi del suo franchise e programmi televisivi, il famoso parrucchiere sta vivendo un periodo molto difficile e tormentato. Di sovente manifesta questa tristezza sui social e i fan si disperano per lui. Cerchiamo di capire cos’è successo questa volta a Federico.

La tristezza di Federico Fashion Style

Federico Lauri sta vivendo una miriade di emozioni divise in compartimenti stagna, visto che nel lavoro procede tutto a gonfie vele, mentre nella sua vita privata è un caos totale. Non è solo uno dei parrucchieri più quotati di sempre, chiamato da molteplici vip, di recente ha pettinato anche la bella Gessica Notaro nel giorno del suo matrimonio, ma è anche un conduttore di successo e un imprenditore altisonante.

Il suo nuovo profumo infatti, SQVIRT, sta facendo un successone, nonostante abbia diviso il web, c’è chi lo critica e chi lo ammira, come sempre alla fine. Se la sua carriera non è mai stata più in auge, non possiamo dire lo stesso della sua vita privata. Dopo la rottura dalla sua ex fidanzata, Letizia Porcu, nonché madre di sua figlia, Sophie Maelle, le cose per Federico Fashion Style, sono diventate un inferno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)

Prova ad andare avanti

Federico Fashion Style si è mostrato nuovamente sui social, con un pensiero che ha fatto preoccupare i suoi follower, in quanto ha dichiarato: “Cerco di sorridere, ma se dovessi dire ciò che provo dentro, non basterebbero giorni per raccontarvi! La vita si va’ avanti, ma il male non si cancella così…. Tempo al tempo dicevano i saggi…..”. E’ palese che il noto parrucchiere delle star non sia felice e i fan si immedesimano nel suo dolore, tant’è che un follower gli ha risposto: “sto male” a vederti così e tutti si rattristano.

La sua separazione dalla Porcu è stata dolorosissima, per non parlare del fatto che vede sua figlia pochissimo e che ha dovuto dire addio alla casa che i suoi genitori gli avevano comprato. Per non parlare di quel coming out pubblico quasi obbligato, visti i pettegolezzi che giravano sul suo conto. Come aveva dichiarato lui stesso a Verissimo: “Ho sempre voluto preservare mia figlia: volevo essere io a dirglielo in una certa maniera. Visto che hanno iniziato a girare delle voci, era importante che lei sapesse la verità da me…”.