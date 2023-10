Mina, la cantante riapparsa sulle scene dopo 45 anni: Totalmente irriconoscibile

Mina, dopo 45 anni di totale assenza, torna in scena l’icona della musica italiana. Voi l’avreste riconosciuta?

Anna Maria Mazzini, in arte Mina, è un’artista che non necessita alcuna presentazione. Conosciuta in tutto il mondo per il suo timbro potentissimo, in grado di arrivare dritto al cuore degli ascoltatori. L’icona pop della musica è stata soprannominata “La tigre di Cremona“, uno pseudonimo che fa ben intendere la personalità di Mina.

Un’artista di cui è difficile anche solo parlarne, poichè è la storia che ci comunica la grandezza di questa donna. Nasce nel 1940 e con la famiglia si trasferisce a Cremona, il luogo in cui tutto ha inizio. L’adolescente Anna Maria inizia ad esibirsi in alcuni locali della città ed il suo talento viene notato dal produttore discografico David Matalon.

Il debutto in televisione avviene nel programma “Lascia o raddoppia” in cui, per la prima volta, presenta il brano “Nessuno“. Con “Tintarella di luna” si aggiudica il primo posto nelle classifiche nazionali. Celebre è anche il duetto con Adriano Celentano e ancora oggi, “Acqua e sale” è intonata da qualunque generazione.

Un’artista che ci ha regalato tante emozioni e che ha stravolto l’idea di musica degli anni Settanta. Sicuramente una donna fuori dagli schemi e ribelle che, però, anche in questa occasione è riuscita a stupire il grande pubblico. Anticonformista e a tratti aggressiva, ma anche dolce e sensuale come dimostra nel capolavoro “Il cielo in una stanza“, scritto da Gino Paoli.

Mina, ecco com’è diventata: oggi è irriconoscibile

Protagonista indiscussa dello scenario musicale degli anni Sessanta e Settanta, Mina continua a rappresentare una certezza della musica italiana. Un’artista che decide di abbandonare le scene televisive nel 1987, a soli 38 anni e proprio quando era all’apice della sua carriera artistica. Mina ha saputo adattarsi al cambiamento delle epoche, ma i suoi brani sono capolavori che non passano mai di moda.

A 43 anni di distanza dal suo addio al mondo dello spettacolo, oggi vive a Lugano con suo marito, il chirurgo Eugenio Quaini. Alla veneranda età di 83 anni, è spuntato sul web uno scatto inedito della cantante in un momento di vita quotidiana. Inevitabilmente il suo aspetto è cambiato nel tempo, ma la sua bellezza è inconfondibile. Appare spigliata e disinvolta, esattamente come è sempre stata.

Mina, lo “scandalo” per il suo grande amore

Mina, a soli 38 anni, decide di ritirarsi dal mondo dello spettacolo. Nessuno è mai stato in grado di comprendere le motivazioni di questa scelta, proprio nel momento più alto della sua carriera. Probabilmente, dopo aver vissuto una vita amorosa travagliata, il suo desiderio era di dedicarsi alla famiglia, all’amore per il chirurgo Eugenio Quaini.

Negli anni Sessanta, Mina è stata legata a Corrado Pani e dal loro amore nasce il primogenito Massimiliano. Corrado, all’epoca della storia d’amore, era separato in casa poichè non esisteva ancora il divorzio. Tuttavia, la relazione con la cantante fu considerata un vero e proprio “scandalo“.