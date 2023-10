Sabrina Ferilli, la scappattella con l’amante: Lo hanno fatto di nascosto a tutti

Sabrina Ferilli, la scappatella con l’affascinante amante. Fatta di nascosto ma poi la verità è venuta a galla.

Bella, bellissima, sensuale e dotata di una femminilità fuori dal comune, così si può di certo descrivere, e pure a buona ragione, Sabrina Ferilli. Attrice affermata sia per il Grande sia per il Piccolo Schermo è diventata sempre più una vera icona della fiction italiana. Da tempo però, come sottolineano molti suoi fan, non la vedono grande protagonista di una di esse.

Tuttavia a stretto giro potranno rallegrarsi dal momento che lo sarà della serie Gloria che andrà in onda su Rai Uno e ove sarà affiancata dallo strepitoso Alessio Boni. Nel frattempo l’artista romana è tornata saldamente al suo posto di giudice al programma di punta del sabato sera autunnale di Canale 5.

Stiamo ovviamente parlando di Tu Sì Que Vales. Qui divide la scena in tale direzione con Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Maria De Filippi e Luciana Litizzetto che ha preso il posto di Teo Mammucari. E sempre qui è presa ancora una volta di mira dal terribile Giovannino, detto il nano rosso. Non manca poi nemmeno di lasciare senza fiato i suoi estimatori con tanti nuovi scatti.

Sabrina Ferilli, scappatella con l’amante per lei

Uno degli ultimi da lei condivisi sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram li ha mandati letteralmente in tilt in un battito di ciglia. In esso le indossa un semplicissimo abito, decisamente striminzito, e semitrasparente di colore rosso acceso. Capelli freschi di piega e make up studiato a regola d’arte. Sguardo languido e non rivolto alla camera.

Una vera dea, non c’è che dire, che pure nel corso dell’estate ha fatto sognare i più con fotografie in costume da bagno, perlopiù bikini. Tuttavia ora l’artista romana sta facendo parlare di se per ben altri motivi. Si tratta di una scappattella con l’amante. Lui è pure super famoso e un suo stimato collega. Fuori il nome!

Lei e De Sica si sono amati, ma solo per fiction

In realtà tutto ciò è successo in una pellicola natalizia quale Christmas in Love ove ha diviso la scena con il caro amico Christian De Sica. In realtà i due hanno recitato in altri film sui generis quali Vacanze di Natale a Cortina e Natale a New York. Sovente loro hanno recitato la parte di marito e moglie o di due amanti clandestini.

Si è iniziato a mormorare che tra di loro ci potesse essere una reale attrazione ma così non è mai stato. Si è trattato sempre e solo di meri pettegolezzi. Ora i rispettivi fan sognano di rivederli insieme al Cinema ma, perché no, anche in TV come indiscussi protagonisti di qualche divertente serie.