Valentina Ferragni, look super brillante: la sorella di Chiara sorprende il pubblico | Il costo è davvero esagerato

Il look di Valentina Ferragni è veramente esilarante, così come il costo, è una cifra da capogiro. La sorellina di Chiara Ferragni, ha sorpreso il suo pubblico con quella scelta di outfit. L’allieva ha superato la maestra?

Valentina Ferragni è la nota influencer, sorellina di Chiara Ferragni, l’influencer originale, chiamiamola così. Nonostante le critiche che riceve quotidianamente, Chiara ha creato un impero, la quale ha dato il via alla nuova professione social, che sia sua sorella che gli altri, hanno potuto esercitare come lavoro.

Tra Chiara e Valentina, così come con la loro terza sorella, Francesca c’è un forte legame che le unisce, come hanno dichiarato nel documentario Netflix, che racconta le loro vite. Mamma e figlie sono 4 donne molto unite, ambiziose sì, ma mai invidiose le une delle altre è così che ha insegnato loro Marina Di Guardo. Il buon gusto regna sovrano nel sangue delle Ferragni, per questo non stupisce l’outfit scelto da Valentina, un tripudio di glitter.

Il look brillante di Valentina Ferragni

A dimostrazione di quanto l’affetto e la lealtà unisca la famiglia Ferragni, anche Valentina ha decido di mettere in pausa la sua vita, per sostenere Chiara e la sua famiglia. La Ferragni non se la sta per niente passando bene, visto che suo marito Fedez è ricoverato in ospedale dal 28 settembre per via di un’emorragia interna. A differenza della mamma di Leone e Vittoria, la quale si è chiusa in un’assordante silenzio social, che non è da lei, Valentina in una storia Instagram ha così spiegato: “Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi, ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia”.

La grande famiglia è tutta all’opera, con Francesca che si occupa di Paloma e i nonni materni e paterni che fanno i turni con i figli di Fedez e Chiara, quest’ultima non si è più mossa dall’ospedale da quando il marito è stato ricoverato, lo veglia giorno e notte.

Ottimo gusto

I look di Valentina Ferragni, come quelli della sorella Chiara, quando fanno molto successo, vengono inevitabilmente proposti anche a distanza di anni, in quanto possibili tormentoni della stagione. Per smorzare la tensione che si taglia con il coltello a casa Ferragni/Lucia, vi riproponiamo un vecchio outfit dell’influencer che è sempre molto attuale.

Quel look super brillante sta benissimo a Valentina, il quale le risalta i suoi punti di forza. Non sappiamo di preciso la cifra spesa, ma possiamo supporre che tra abito, cappotto e accessori, il costo sia abbastanza alto, anche se per un’occasione speciale, varrebbe la pena spenderli. Voi che dite? Vi piace?

Ad ogni modo, look super trendy a parte di Valentina Ferragni, ci uniamo anche noi all’affetto dei follower e facciamo gli auguri a Fedez e Chiara.