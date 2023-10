Eleonora Giorgi, rifiutata senza pudore da un famoso attore: “Non mi interessi” | Lo conoscete tutti

Eleonora Giorgi, il rifiuto che crea una terribile amarezza: si tratta di un famosissimo attore. Ecco i dettagli

Eleonora Giorgi nasce a Roma nel 1953. Il suo debutto nel mondo cinematografico avviene a soli 20 anni, al fianco del grandissimo regista Domenico Paolella nel film “Storia di una monaca di clausura“. Subito evidente è la sua particolare bellezza: i suoi occhi blu mare e i lunghi capelli biondi affascinano il grande pubblico.

Dopo aver interpretato diversi ruoli sexy, Eleonora sperimenta e si mette in gioco in parti drammatiche. Recita in “L’Agnese va a morire”, “Una spirale di nebbia”, “Un uomo in ginocchio” e “Dimenticare Venezia”. La bellissima Giorgi ottiene sempre più notorietà e dimostra di essere versatile.

Un’artista a tutto tondo che dopo questa esperienza di grande formazione, si dedica ad un altro genere, ovvero la commedia. Recita al fianco di grandi personaggi della comicità italiana come Carlo Verdone nel film “Borotalco“, per cui si aggiudica il David di Donatello.

Negli anni Novanta e Duemila, l’attrice si concentra maggiormente sulla carriera televisiva e prende parte a “Lo zio d’America” e la celebre serie “I Cesaroni“. Nel Duemila partecipa anche a diversi reality show come il Grande Fratello VIP e Ballando con le stelle.

Eleonora Giorgi, il rifiuto è devastante

Eleonora Giorgi è stata una vera sex symbol degli anni Settanta. La sua bellezza e i suoi occhi blu hanno affascinato uomini di ogni età ed è stata apprezzata a livello internazionale. Eleonora, il prossimo 21 ottobre, compirà 70 anni e ancora oggi resta una bellissima donna. Tuttavia, l’attrice è stata apprezzata anche da molti personaggi dello spettacolo ed anche molto celebri.

Tra questi Jack Nicholson, celebre attore e regista statunitense. La bellissima Giorgi racconta: «Avevo avuto una storia con Warren Beatty, il vicino di casa era Jack Nicholson. Quando è venuto in Italia, mi ha detto: “Vienimi a trovare in albergo”. E prosegue raccontando del suo rifiuto: “Salgo nella sua suite, lui simpatico, ma gli dico di no. Vent’anni dopo sono a Los Angeles con il mio film da regista, lo chiamo e gli dico: “Jack, ti ricordi di me? Lo vuoi vedere il mio film?”. La risposta dell’attore americano è stata sorprendente: “I’m not interested, I just want to fuck you“. Voleva solo avermi, ho ribattuto: Jack, non si può fare”.

Eleonora Giorgi, il rifiuto all’eroina

Eleonora Giorgi è una donna in carriera che negli anni Ottanta e Novanta raggiunge l’apice del successo. Tuttavia, nel corso della sua vita, ha dovuto affrontare diversi ostacoli. Con tenacia e coraggio, l’attrice è sempre riuscita a percorrere la strada giusta, arrivando ad essere l’icona della televisione italiana. Eleonora ha raccontato al settimanale Oggi, la sua lotta contro il terribile mondo della droga.

A salvarla è stato il primo marito della showgirl, Angelo Rizzoli, il quale ha impedito che sua moglie si facesse del male con l’eroina. «Ne sono uscita grazie a lui. I vecchi amici c’erano caduti dentro, i nuovi dello spettacolo pure, i ragazzi erano tutti immersi in questa cosa oppure erano brigatisti. Quello è stato un no cruciale. Mi hanno cercato segretamente quegli spacciatori di morte. Ho detto uno dei no più trionfali della mia vita», ha confessato Eleonora Giogi.