“Ti hanno colpito in testa” : Flavia Vento, travolta dall’ira funesta del pubblico | Nessuna pietà

Flavia Vento è finita di nuovo al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni che sono state prese immediatamente d’assalto dai follower. Non c’è nessuna pietà per lei, sicuramente non l’avrà presa benissimo.

La conosciamo tutti Flavia Vento, fin dagli anni ’90 quando è iniziata la sua fama con lo spot della Neutro Roberts, infatti, da quel momento, l’ex modella e showgirl non si è mai allontanata troppo dalle scene. La sua carriera ha avuto sicuramente momenti buoni e altri di stop forzato, ma comunque il personaggio televisivo si è sempre saputo adattare allo show del momento.

La Vento è molto attiva sui social, dove non solo mostra molteplici scatti che la vedono protagonista, ma cerca anche di aiutare i vari volontari nella loro impresa di adozione dei pelosetti più sfortunati. Flavia inoltre viene ricordata anche per quei flirt con personaggi molto famosi che le sono stati attribuiti nel corso degli anni, per non parlare di quella polemica con Francesco Totti e Ilary Blasi di cui siamo tutti al corrente.

Le critiche rivolte a Flavia Vento

Flavia Vento, nonostante le varie critiche subite nel corso degli anni per quelle sue rivelazioni che hanno fatto molto scalpore, per esempio quella degli alieni, ha voluto mettere in guardia i suoi fan su di un argomento molto pericoloso. Avete mai visto Catfish? Il programma condotto da Nev Schulman e Max Joseph, si concentra sul pericolo che ognuno di noi può incorrere se non prende le giuste precauzioni in chat. Come Nev insegna, tutti dietro ad uno schermo possono mentire e farsi passare per un’altra persona.

Alla Vento è successo proprio questo, un truffatore ha giocato sulla sua grande passione per l’attore Tom Cruise e si è finto l’attore americano, per truffare l’ex modella. Purtroppo per un po’ di tempo c’è cascata, finché non ha capito di essere stata imbrogliata. Flavia ha voluto portare alla luce questo fatto, per cercare di mettere in guardia tutti i suoi follower che si affidano alle chat come mezzo per incontrare amici e amore.

La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al golf parco di Roma era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà pic.twitter.com/l7p5Dnpi7X — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 3, 2023

Critiche al veleno

Flavia Vento la ami o la odi, alla fine sono questi i due grandi gruppi di persone che bazzicano sul suo profilo, ci sono quelli che la seguono e la difendono a spada tratta e quelli che la odiano e la insultano. Recentemente, la showgirl ha raccontato sui social che: “La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al golf parco di Roma era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà”.

Com’è facile intuire, i commenti ironici lasciati dagli utenti si sono moltiplicati come i funghi. Vi riportiamo tre dei tanti commenti che potrete leggere sul suo profilo: “Ti hanno colpito in testa”, “Magari se apparivano le virgole e la punteggiatura era meglio”, “Ma gli gnocchi si sono moltiplicati? Altrimenti non vale”.