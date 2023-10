Elodie, la cantante come non l’avete mai vista: Spunta una foto inedita

Elodie, la bellissima artista come non l’avete mai e poi mai vista. Spunta dal Web la foto inedita.

Una ne fa e cento ne pensa, di certo questo modo di dire calza a pennello alla divina Elodie di Patrizi. Cantante, attrice, conduttrice e modella di successo, è diventata sempre più una star nonché un’icona di eleganza e di stile. Deve la fama ad Amici dove partecipò insieme all’amico Giorgio Sylvestre che poi vinse.

Lei arrivò seconda, proprio come Annalisa Scarrone. E conquistarsi la medaglia d’argento ha portato a entrambe molto bene vista la grande carriera che hanno poi ottenuto non solo nel mondo delle sette note ma dello Spettacolo in generale. La Di Patrizi è decisamente un animale da palcoscenico e un’artista assai camaleontica.

Ama moltissimo giocare con il suo look, soprattutto per quanto concerne il make up e le sue chiome. Il suo fisico è assolutamente al top e il suo fascino a dir poco esplosivo. E lo è anche quando indossa un semplice paio di jeans anche se quando appare in scena punta sempre su outfit molto sensuali e super femminili.

Elodie, spunta una foto dove lei è irriconoscibile

Lei sta bene con se stessa e con il suo corpo. Le sue proverbiali insicurezze e timidezze che aveva messo in luce durante la sua esperienza all’interno della scuola più famosa d’Italia sono pian piano svanite nel nulla. Rimane sempre e comunque una persona profondamente riservata e che non ama molto parlare dei suoi rapporti sentimentali, andando nei particolari.

Da più di un anno è legata dal punto di vista sentimentale ad Andrea Iannone con il quale convive nella casa di lui in Svizzera. In occasione del compleanno dello sportivo lei ha stupito tutti quanti facendogli una dolcissima e romantica dedica sui Social facendo impazzire il Web. Ed è sempre qui, sul Web, che è spuntata una foto dove lei è irriconoscibile. Praticamente un’altra.

Lei bellissima anche senza un filo di trucco

In essa possiamo ammirare la diva, perché questo lei è ora. senza nemmeno un filo di trucco posto sul suo bellissimo viso. Anche così non c’è dubbio che lei sia splendida. Gli occhi e lo sguardo sono dolcissimi e il suo bacio appena appena accennato con un movimento delle labbra rende lo scatto in questione assolutamente delizioso.

Tuttavia già altre volte la cantante si era mostrata struccata e in versione casual ai suoi numerosi fan sui Social. E lo ha fatto soprattutto durante la prima pandemia e i vari lockdown che si sono succeduti. In quelle occasioni poi ha regalato ai followers pure scatti appartenenti al classico album di famiglia di lei piccina.