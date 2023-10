Alberto Castagna, si rivolta nella tomba: Dopo anni spunta il terribile tradimento

Una notizia che è un vero e proprio cold case spunta dal passato del compianto conduttore di Stranamore. Alberto Castagna si rivolta nella tomba.

Il 23 dicembre di quest’anno avrebbe compiuto la bellezza di 78 anni il mitico Alberto Castagna, scomparso a 59 anni improvvisamente nel maggio del 2005, anno in cui avrebbe avuto luogo il suo 60esimo compleanno. Una carriera televisiva la sua degna di nota, non per nulla per un lungo periodo, compreso negli Anni ’90 ha era quasi onnipresente sul Piccolo Schermo.

Classe 1945, il suo esordio in Televisione avviene in età avanzata per lui, precisamente nel 1982. Molte saranno le sue partecipazioni televisive ,ma il programma per cui viene maggiormente ricordato è senza ombra di subbio Stranamore, del quale indimenticabile è la sigla, costituita dal brano dei Beatles All You Need Is Love.

Il programma vedeva come protagoniste coppie in crisi ove la loro partecipazione consisteva nel tentativo di ritrovare la magia perduta di un tempo e di uscire dallo studio mano nella mano ancora innamorati e senza più alcun dubbio sulla loro riconciliazione. Ebbe anche ulteriori edizioni dopo la tragica scomparsa dello storico conduttore.

La vita privata di Alberto Castagna

Prima del suo matrimonio, avvenuto nel 1994, l’uomo è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Difatti sempre ben poco si è saputo al riguardo, dato che per lui la vita privata tale doveva rimanere. Nell’anno citato si sposò con una donna non appartenete al mondo dello spettacolo.

Si trattava della dermatologa Maria Concetta Romano, detta Pucci, dalla quale nel 1992, ovvero due anni prima, aveva avuto la figlia Carolina. Il matrimonio fu praticamente lampo, dato che non durò molto. Infatti finì dopo un solo anno, anche se in seguito fra lui e la moglie ci fu un riavvicinamento, dovuto ai suoi problemi di salute. Ma quale fu la causa del divorzio?

Il tradimento con Francesca Rettondini

Quelli erano gli anni della massimo popolarità mediatica del conduttore, quando decisa di convolare a nozze con la moglie, tuttavia accadde un fatto particolare che mise presto la parola fine al matrimonio. Alberto. In poche parole dietro le quinte del programma Bellissima aveva conosciuto Francesca Rettondini, con la quale iniziò una relazione molto importante.

I due avevano ben 23 anni di età ma la cosa non fu di alcun impedimento per loro. Il matrimonio con Pucci dunque finì e, come raccontato dalla Rettondini stessa nell’allora salotto di Barbara D’Urso, lei e Alberto stettero insieme per otto anni, sino alla terribile malattia che lo colpì nel 1998. I due si riconciliarono poi negli ultimissimi anni di vita del conduttore.