“Finti innamorati”: Dopo anni Pietro delle Piane spiattella tutto | Antonella Elia in panico

Pietro delle piane, l’inedita confessione sulla relazione d’amore: “finti innamorati”. Lo shock di Antonella Elia

Pietro Delle Piane nasce nel 1974 a Cosenza. Consegue una laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro. Al termine del percorso accademico, Pietro decide di lasciare la sua regione per cercare la sua strada e nel 1999 si trasferisce a Roma.

Nella capitale, Pietro frequenta un corso di recitazione e dizione e con la direttrice Fioretta Mari, va in scena in diversi spettacoli teatrali. Nel 2019 incontra Antonella Elia, con la quale intraprende una tormentata storia d’amore. Una relazione di alti e bassi che, però, ancora oggi li unisce grazie ad un profondo sentimento.

Antonella Elia, classe 1963, nasce a Torino e debutta nel mondo dello spettacolo negli anni Novanta nello show “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio” in qualità di valletta. Il successo di questa esperienza, porta Antonella alla conduzione di Non è la Rai, affiancata da Enrica Bonaccorti.

Eccentrica e frizzante, partecipa a diversi programmi televisivi tra cui L’Isola dei Famosi e Pechino Express. Nel 2020, Antonella Elia e Pietro Delle Piane intraprendono un viaggio nei sentimenti al talent Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia.

Pietro Delle Piane, la confessione amara: “Finti innamorati”

Pietro Delle Piane e Antonella Elia sono una coppia dal 2019. La loro è una storia tormentata, mai del tutto serena. Alti e bassi nella coppia non sono mai mancati e addirittura c’è stata una proposta di matrimonio e un conseguente ripensamento da parte di Pietro. Di comune accordo, decidono di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore e capire quali sono i reali problemi della coppia.

Dopo un’iniziale rottura, Antonella e Pietro decidono di riprovarci poichè legati da un profondo sentimento. Tuttavia, Della Piane si è lasciato andare ad una confessione in diretta televisiva che ha lasciato senza parole gli ospiti in studio ed il pubblico da casa. Durante un collegamento con la trasmissione “Citofonare Rai 2“, condotto da Paola Perego, Pietro confessa: “Siamo finti innamorati“. La biondissima Antonella controbatte: “Pietro, tu non puoi rovinarmi le battute”, scatenando le risatine in studio.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia, nozze in vista

A seguito del viaggio nei sentimenti di Temptation Island, pare che Pietro Delle Piane e Antonella Elia abbiano trovato il loro equilibrio. Oggi convivono e sembrano sereni e complici. Insomma, i presupposti per convolare a nozze ci sono tutti e pare che questo lieto fine sia in procinto di avverarsi.

“Siamo tutti e due diventati ‘signorini’, per cui questo sarà il nostro primo ed unico matrimonio […] Ormai siamo sicuri l’uno dell’altra. L’esperienza a Temptation Island ci ha allontanati da un lato, ma dall’altro ci ha avvicinati”, sono le parole di Pietro Delle Piane il quale è impaziente di convolare a nozze con la bellissima showgirl.