Simona Ventura, tutta la verità sui ritocchini: Spunta una foto inedita | Irriconoscibile

Scoop Simona Ventura! Finalmente la verità su quei ritocchini di cui tanto si vocifera, i fan sono rimasti sbigottiti, in quanto non potevano immaginare questo stravolgimento della storia. Ecco che cosa sappiamo in merito.

Simona Ventura, non è euforica soltanto per l’imminente inizio di Ballando con le stelle, del quale show sarà concorrente, ma anche per l’inizio del suo di programma, cioè Citofonare Rai2, giunto alla terza stagione. Ovviamente sempre al suo fianco, l’amica e collega, Paola Perego, con la quale è sempre andata d’amore e d’accordo. Il loro segreto?

“…anche se siamo diverse possiamo dire complementari, e il nostro segreto è questo l’autoironia, ci prendiamo in giro da sole…”, avevano confermato le conduttrici in una passata intervista. Ad ogni modo, il loro programma, inizierà domenica primo ottobre e quest’anno andrà in onda dalle 10:30 alle 13 e ne vedremo delle belle, visto che Simona e Paola hanno confermato che non solo canteranno, ma balleranno pure.

Ma se la simpatia di Simona Ventura la conosciamo da anni, in quanti di voi se la ricordano com’era all’inizio? Veramente avrà ceduto al ritocchino? Scopriamolo insieme

Il prima e dopo di Simona Ventura

A prescindere dagli anni che passano, dal ritocchino e dal trucco, Simona Ventura resterà sempre una delle conduttrici più amate e seguite dai telespettatori, i quali non vedono l’ora di vederla ballare. Tra l’altro anche da Milly Carlucci sarà insieme a Paola Perego, anche se in quel frangente saranno rivali. Le due conduttrici non si spaventano al pensiero di terminare Ballando con le stelle e il giorno dopo alzarsi presto per iniziare, Citofonare Rai2: “Noi siamo di quella generazione che ha fatto, dirette, programmi continuativi, senza pause dall’alba al tramonto…nulla ci spaventa, tranne l’entusiasmo”, ha rimarcato la Perego.

Nonostante le due si stiano allenando già da diverse settimane, la loro preparazione non è allo stesso livello, in quanto la Perego dichiara: “Come danzo? Sono un pinocchio, diciamolo spero di trovare un maestro di ballo severo che mi supporti”. Di tutto altro parere è la Ventura: “diciamo che con l’età si perde elasticità, ma confesso che ballare mi piaceva da ragazza…”.

Prima e dopo

Ecco la foto inedita di Simona Ventura, è totalmente diversa rispetto a com’è oggi. Nonostante i pettegolezzi che giravano attorno a questa storia, è stata la Ventura stessa a confermare che in passato ha fatto quei ritocchini che le hanno cambiato il volto e il seno. In seguito però ha dichiarato di essersi pentita: “Ho capito che della chirurgia plastica potevo farne a meno, non voglio fare più niente. I ritocchini sono un male necessario, però ho smesso, soprattutto in faccia, adesso basta!”.

Ritocchini a parte, Super Simo rimane sempre una bellissima donna, nonché una conduttrice molto quotata dal pubblico.