Alba Parietti, la notizia arrivata fra capo e collo: Dopo anni spunta la verità sulla sua ‘nemica’

Alba Parietti, dopo anni viene a galla la verità sulla “nemica”. Svelati tutti i dettagli del rapporto con lei

Alba Parietti nasce a Torino nel 1961 e dopo aver concluso gli studi, si dedica all’attività radiofonica. Inizia a lavorare in alcune emittenti locali ed in poco tempo, debutta in uno spettacolo teatrale intitolato “L’importanza di chiamarsi Ernesto”.

Il suo charme e la bellezza mozzafiato, portano Alba a partecipare ad alcuni concorsi di bellezza. Tra questi, nel 1978 è la protagonista di Miss Italia. La giovane donna non trionfa nella competizione, ma ottiene una notevole visibilità.

La notorietà che ottiene sulle passerelle la porta alla conduzione di Golagol, in onda su Telemontecarlo. Sarà proprio questo show a regalarle il successo che tanto desiderava. Complice la sua estrema bellezza ed il fisico statuario, Alba diventa una vera e propria sex symbol.

Nel 1992 presenta il Festival di Sanremo al fianco di grandi personaggi della televisione italiana come Pippo Baudo e Milly Carlucci. Ormai la celebrità ha completamente investito la bella torinese, tanto che debutta nel grande schermo. È protagonista in molte commedie tra cui “Abbronzatissimi”, “Paparazzi” e “Saint Tropez”.

Alba Parietti, la verità sulla sua “nemica”

Icona di bellezza e sensualità, Alba Parietti è stata una donna molto desiderata ed apprezzata. Una delle sue grandi relazioni è quella con Franco Oppini, dal cui amore nasce il primogenito Francesco: “Lui era impegnato, lasciò l’altra e io feci la parte della ruba-mariti anche se di solito sono i mariti a volere essere rubati. Ci innamorammo e fu subito Francesco”.

Una donna bellissima e talentuosa che, nel corso della sua carriera, ha collaborato con leggende della televisione italiana come Pippo Baudo e Gianni Boncompagni che la showgirl ha definito “due mostri di bravura”. Tuttavia, ha rivelato dei dettagli interessanti sulla sua “nemica” Valeria Marini: “Le voglio molto bene, siamo diverse, comunque considerate due icone, è divertente, tenera e affettuosa. Mai vista come rivale”.

Alba Parietti, il bullismo subito da suo figlio

Alba Parietti ha un figlio di nome Francesco, nato nel 1982 dalla relazione con Franco Oppini. Il giovane Oppini è celebre nel mondo dello spettacolo: “La scelta di fare TV è stata completamente autonoma ed è arrivata dopo un periodo di tutt’altro. Io ho studiato, mi sono anche laureato con buoni voti, poi ho deciso di lavorare in una importante concessionaria di auto ed è quello che ho fatto per 10 anni”, ha confessato Francesco.

Alba Parietti conferma che suo figlio ha creato il suo successo solo con le sue forze e che ha sempre rifiutato qualsiasi tipo di raccomandazione o aiuto. Tuttavia, durante un’intervista, il figlio di Alba Parietti ha confessato di essere stato vittima di bullismo: “Ho subito quello che allora non chiamavano bullismo. Io ero etichettato come lo sfig*to solo perché non ero fig* come mia madre”.