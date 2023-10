Maria De Filippi, stroncata in un secondo: Accusata pesantemente in studio | Quello che è successo è orribile

Maria De Filippi, la conduttrice è stata stroncata in men che non si dica. Il racconto di quel che è successo in studio.

Senza parole e bocca aperta, così è rimasta la splendida conduttrice delle Reti Mediaset. Ormai è ben chiaro che a Uomini e Donne, che è il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV Italiano, le sta dando ancora una volta non poche gatte da pelare. Nonostante le prime puntate della nuova stagione facessero pensare a dei cambiamento, poi gli stracci sono iniziati a volare.

Tina Cipollari si è trattenuta ma poi è letteralmente esplosa. Gianni Sperti ha incominciato a inveire contro Aurora Tropea, sua acerrima nemica, così come la stessa Maria che le ha cantate alla dama. Quest’ultima ha avuto da dire con Gemma Galgani che è ancora una volta una delle indiscusse protagoniste del mitico Trono Over.

E la vedova Costanzo, dal canto suo, che conduce il programma seduta sulle scale, ha ripreso duramente il corteggiatore invitandolo ad andarsene se non le piaceva davvero la tronista Manuela che continuava a criticare. Tuttavia alla fine il ragazzo ha spiegato le ragioni del suo comportamento e il sereno è tornato in studio.

Maria De Filippi, stroncata in un secondo

Non per nulla è stata la stessa Maria a invitarlo a ballare con la ragazza. In ogni caso, come recita un famoso e assai colorito detto popolare, non tutte le ciambelle escono con il buco. E così capita che ci siano anche degli accadimenti che esulano talvolta dal suo controllo e che poi la lascino totalmente sconvolta e senza parole.

Del resto, si sa, i sentimenti sono qualcosa di decisamente complesso e complicato e l’amore, che ne è il principe, lo è ancora di più. E se poi si parla ancora di mere frequentazioni e della fase, assai delicata per la verità, del corteggiamento, basta davvero poco per rovinare l’idillio creato. Ed è su queste basi che la De Filippi è stata stroncata in studio.

Che cosa è accaduto in studio

In poche parole lei pensava che fosse tutto ok tra il cavaliere Gianluca e la splendida Barbara De Santi, tornata dopo anni di assenza in studio. In realtà le cose non stanno così. A metterci lo zampino sulla fine della loro frequentazione è stata la bionda Cristina che è uscita con lui per settimane. Alla fine sono emersi messaggi che lui le ha mandato e che la Cipollari ha letto.

In essi la riempiva di complimenti e le aveva anche confessato che non era affatto il suo prototipo l’altra. E pure Barbara a sua volta era stata riempita di pensieri negativi relativi a Cristina. Alla fine pure Gemma è sbottata, invitandolo pure ad andarsene. Gianni Sperti si è molto arrabbiato e anche Maria l’ha presa malissimo.