Emma Marrone, a ruota libera sul cantante: “Ci ha provato e…” | Nottata bollente proprio con lui

Emma Marrone, la cantante salentina dice la verità su un fatto molto importante. A quanto pare proprio lui pare averle fatto delle avances.

È stata una vincitrice che ha letteralmente lasciato il segno e che da allora non si è mai più fermata, la mitica Emma Marrone, quando ha partecipato all’edizione di Amici Di Maria De Filippi che l’ha vista protagonista. Stavolta si è trattato proprio di un gran colpo dal momento che oltre ad aver trionfato, il suo successo si è confermato appieno.

Altri due grandi nomi hanno fatto parte della medesima edizione, che sono quelli di Loredana Errore e di Stefano De Martino. La prima tra le fila dei cantanti e il secondo dei ballerini. Proprio quest’ultimi, sebbene abbia sfiorato la classifica alla fine dell’edizione, si è poi confermato tra le fila dei professionisti.

Un episodio poi molto particolare è stato proprio il fatto che Emma e Stefano, nel corso dell’edizione si erano fidanzati, ma poi quando Maria ha chiamato la showgirl argentina Belen Rodriguez per danzare con lui, è avvenuto a telecamere accese un palese tradimento. Il che ha comportato la fine della relazione sentimentale fra i due.

Emma Marrone e Stefano De Martino, le loro vite da allora

Sulle prime la cosa pareva non essere piaciuta al grande pubblico. Infatti si era parecchio sussurrato che fosse solo nulla di più che un semplice fuoco di paglia. I due però ben presto hanno invece lasciato intendere che non era così e che volevano fare sul serio, come in effetti poi è stato. Stefano si è in seguito sposato e ha messo su famiglia con Belen. Una famiglia che tuttavia, ora come ora, non è più unita.

Emma pare essere ancora single, ma al tempo stesso ha sempre mantenuto un grandissimo riserbo sulla sua vita privata, che tale per lei deve sempre rimanere. Durante uno show estivo condotto da Stefano inoltre, la Marrone dopo l’esibizione si è allontanata in tutta fretta dal conduttore. Ora però la cantante ha rivelato di particolari avances.

La Marrone ha cucinato per lui

Sulle prima in molti hanno infatti pensato che, adesso che Stefano non è più legato a Belen, potesse esserci stato un ritorno di fiamma tra lui e la ex. In ogni caso non si tratta dello showman campano. A quanto pare Emma ha avuto modo di cucinare per un famoso rapper americano durante una sua tappa nel Salento, terra natia di lei.

Stiamo parlando di Kanye West che, avvicinato dalla Marrone a in quanto sua fan, non ha potuto rifiutare un gustoso invito alla sua tavola per assaporare specialità locali, di cui lei è un’indiscussa cultrice. La cantante ha fatto intendere che il rapper un po’ ci abbia provato, ma da signora quale lei effettivamente è, ha preferito mantenere il totale riserbo sul resto.