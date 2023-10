Disastro Rai, figuraccia terribile di una famosa conduttrice | Scoppia la bomba con gli autori

Si parla di disastro senza se e senza ma, per la Rai. Una mega figuraccia messa in atto da una nota conduttrice. Ed è scoppiato il Caos.

Gli errori sono qualcosa che fa parte dell’essere umano. L’importante è non compierne mai troppi di gravi e saper correggere come si deve il tiro. E se poi uno bello grosso capita in Tv e pure in diretta non può rimanete inascoltato o non notato. E se aggiungiamo che a metterlo in atto è stata una conduttrice molto famosa e amata la frittata è bella che servita in tavola.

Dulcis in fundo lei non se ne è nemmeno accorta. Forse ha sentito male per via di qualche brusio in studio o magari complice la stanchezza o l’euforia, ha capito o sentito fischi per fiaschi, come si suol dire. E lei se ne è poi tornata a casa bella tranquilla salvo poi ricevere la notizia, molte ore dopo, della gaffes messa in atto.

E, come abbiamo già giustamente detto, trattandosi di un programma in diretta, la figuraccia. perché di essa in fin dei conti si tratta, non poteva essere camuffata o tagliata nella delicata quanto affascinante fase di montaggio. E ora il momento incriminato è stato ripreso ovunque tramite la condivisione di una clip.

Disastro Rai, figuraccia terribile di una famosa conduttrice

La prima a rimanerci molto male è chiaramente lei, la splendida conduttrice. Tra l’altro stiamo parlando di una che possiede tanta gavetta alle spalle fatta di numerose conduzioni anche di programmi in prime time. Si tratta di una donna poco più che quarantenne bellissima, solare e simpatica che è riuscita a realizzarsi anche dal punto di vista sentimentale e privato.

Difatti ha realizzato il suo sogno di diventare mamma e ha superato la crisi passata con il marito che ha avuto luogo anni fa durante la pandemia. Ne ha parlato lei a cuore aperto a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin. E da un mese circa è ritornata a farci compagnia nei pomeriggi di Rai 1. Avete capito di chi stiamo parlando?

Caterina Balivo e la sua gaffes in diretta

Stiamo parlando di Caterina Balivo. Il fatto è capitato all’interno de La Volta Buona. Lei e Carolina Di Domenico erano impegnate in un gioco telefonico il cui montepremi previsto era di 500 euro. Il quesito consisteva nel nome della città in cui girava la ragazza nel brano Pedro di Raffaella Carrà.

Il concorrente ha risposto Saint Tropez quando la risposta corretta invece era Santa Fe. Tuttavia la Balivo ha percepito che lui avesse dato la risposta giusta, ripetendola lei stessa ma nella maniera corretta. Alla fine in serata è arrivata la notizia della mancata vincita dal momento che la risposta data era stata per l’appunto sbagliata.