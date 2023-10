Giorgio Mastrota, il famoso Re delle televendite senza peli sulla lingua: “…sei un animale” | Pubblico incredulo

Giorgio Mastrota lo conosciamo tutti, in quanto è il re delle televendite, eppure dopo quelle dichiarazioni ha lasciato i suoi follower senza parole. Che cosa avrà mai detto per ottenere una tale reazione?

Le dichiarazioni di Giorgio Mastrota

Giorgio Mastrota non è soltanto il presentatore di televendite per eccellenza, dalle quali tra l’altro ha sempre ottenuto grandi soddisfazioni, come ha dichiarato lui stesso: “Mi hanno sempre pagato bene con le televendite, è un lavoro che mi ha dato grande continuità”. Ma lo ricordiamo anche per il suo matrimonio, con l’allora popolare Natalia Estrada, oggi completamente uscita dal mondo della televisione, per dedicarsi alla sua scuola di equitazione americana.

Sono stati sposati sei anni e durante il loro matrimonio, Giorgio e Natalia hanno avuto Natalia jr, molto somigliante alla mamma non solo di aspetto ma anche di abitudini. In seguito Mastrota ebbe un altro figlio Federico da un altro breve flirt e infine gli ultimi due figli, Matilde e Leonardo, con la sua attuale moglie, Floribeth Gutierrez, con la quale ha ritrovato la felicità.

Giorgio Mastrota, lo conosciamo per via del suo ruolo di “numero uno” nel presentare le televendite, ma in molti non sapranno che ha conosciuto molto bene Mike Bongiorno e Gianfranco Funari, ecco che cosa ha dichiarato: “Gianfranco Funari era un animale televisivo, guardava dritto in camera e non aveva timore, gestiva lo studio come casa sua. La forza di Mike era invece la normalità, una parola che sembra desueta, ma in realtà è una forza. Io mi definiscono una persona normale…”.

Nonostante le critiche ricevute e le prese in giro, Mastrota è molto soddisfatto del lavoro che ha fatto: “Mi hanno sempre pagato bene con le televendite, è un lavoro che mi ha dato grande continuità e la continuità alla fine paga. A volte hanno scritto cifre fuori da ogni logica, come 900 mila euro all’anno…”.