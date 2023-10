Iva Zanicchi, travolta da un dolore lacerante: Non c’è via d’uscita per la cantante

Terribile dramma quello vissuto dalla cantante ed ex conduttrice del quiz show preserale Ok Il Prezzo È Giusto. Ora un male terribile si è abbattuto sulla sua vita.

Sta vivendo un momento decisamente terrificante Iva Zanicchi. A quanto pare sta facendo i conti con un terribile dolore, di quelli che è impossibile dimenticare. Si tratta di un vero e proprio dramma che sta sconvolgendo la sua vita. Una vita trascorsa quasi interamente sotto i riflettori, dal momento che da quando ha raggiunto il successo, nulla ha più oscurato la sua stella.

Purtroppo ora in tale direzione pare averci pensato un terribile dolore. Iva Zanicchi. Classe 1940, segno zodiacale Capricorno, oltre che vantare una fulgidissima carriera come cantante e come attrice, per moltissimi anni, soprattutto a cavallo tra gli Anni’90 e i primi 2000, è stata sulla cresta dell’onda per essere stata alla conduzione di un prestigioso quiz show preserale.

Parliamo di Ok Il Prezzo È Giusto, che anche ora, sebbene siano ormai svariati anni che non va più in onda, ai telespettatori più affezionati della trasmissione sembra ancora di sentire nelle orecchie le prime note della sua accattivante sigla, che sovente accompagnava l’inizio dei pasti serali.

Il vita sentimentale di Iva

La cantante e conduttrice è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, deceduto nel 2020, che l’ha resa mamma dell’unica figlia Michela, che a sua volta l’ha resa nonna di due nipoti. Dal 1986 è sentimentalmente legata a un nuovo compagno, il cui nome è Fausto Pinna, detto Pippi.

Il dolore che Iva sta attraversando ora pare proprio riguardare in prima persona il suo compagno. Difatti all’uomo, a seguito di una diagnosi, è stato accertato che sia affetto da un male incurabile. Lo stesso Pippi, in video trasmesso durante la messa in onda di una puntata del rotocalco di Silvia Toffanin, in cui era presente la compagna, ha parlato della faccenda a cuore aperto. E sono lacrime amare.

Il compagno “Pippi” affetto da un cancro ai polmoni

“Lì è crollato tutto!”, sono state la parole di Iva in studio, per poi proseguire: “È lui che faceva coraggio a me. Io con Pippi mi sono divertita veramente tanto e ci divertiremo ancora”. Il suo è dunque un messaggio ricco di speranza. La cantante ha scoperto che il tumore maligno che ha colpito l’uomo dalla sua vita è stato indotto dal vizio del fumo.

La terribile rivelazione l’ha poi fatta nel corso di un’intervista a cuore aperto a Di Più. Da molti anni Pippi fumava la bellezza di 90 sigarette al giorno, ma nonostante tutto sembrava che stesse bene. Dei controlli medici però dovuti ad altre ragioni hanno dato poi la terribile diagnosi. Nonostante i pareri di costoro, Iva ha deciso di non arrendersi, supportata dall’amore dei familiari e di tutti i suoi fan.