Addio alla tv: un famoso attore costretto a stravolgere completamente la sua vita | Nessuno poteva immaginarlo

Quello stravolgimento delle abitudini del noto attore spaventano i suoi follower. Veramente dovrà lasciare la tv? Cerchiamo di capire cosa gli sta succedendo e soprattutto di chi stiamo parlando.

Il noto personaggio misterioso è un grande non solo della televisione e del cinema, ma anche di teatro, per non parlare del suo ruolo di regista e conduttore. È stato sposato per diversi anni con un altro nome molto importante della televisione e il loro divorzio avvenuto l’anno scorso ha lasciato tutti sbigottiti.

Inoltre ha avuto tre figli, una delle quali è una tra le doppiatrici più brave di sempre. Il noto personaggio ha recitato fin da giovanissimo, essendo questo un dono di famiglia, in quanto anche i suoi genitori sono due attori molto famosi. Proprio per questo motivo, ci stupisce la notizia che potrebbe dover cambiare tutta la sua vita, sarà vero?

Il famoso attore dice addio alla tv?

Il noto attore ha recitato per la prima volta a diciannove anni e da quel momento non si è più fermato. Avendo lui, oggi 60 anni, potrete capire da soli, quanto sia stata e quanto sarà ancora lunga la sua carriera lavorativa. Ha recitato in diverse parti e la sua bravura sta proprio nel riuscire ad immedesimarsi in qualunque tipo di ruolo, che sia commedia, drammatico e così via.

Ha fatto un successone anche grazie ad una particolare fiction, che è stata amata soprattutto agli esordi con tanta intensità. Diciamo che la Garbatella non la conoscono solo gli abitanti di Roma grazie a lui. Ok con questo super indizio vi abbiamo aiutato tantissimo, anche perché abbiamo provato a fare i vaghi, ma questa sua interpretazione non potevamo non citarla. Il mitico Giulio Cesaroni meritava di essere nominato, anche se così facendo vi abbiamo svelato il pieno, il nostro personaggio misterioso di oggi.

Doppio lavoro

Dunque avete capito adesso di chi stiamo parlando? Ovviamente di Claudio Amendola, il quale ha fatto preoccupare i suoi fan, i quali hanno pensato che adesso che si è aperto il suo ristorante, non riesca più a trovare il tempo per recitare. Claudio smentisce tutto ciò, in quanto si concentrerà su entrambe le attività, anche se, come è giusto che sia, nel suo ristorante dovrà comunque andarci ogni giorno, per vedere come si svolgono le cose.

Quindi tranquilli, Claudio, figlio di Ferruccio Amendola, continuerà a deliziare i suoi fan non solo con gli occhi ma anche con il gusto, in quanto la sua famosa matriciana è veramente unica. Dovete provarla almeno una volta nella vita, visti i commenti letti. Tra l’altro, Amendola nel suo ristorante romano, questo piatto lo fa pagare semplicemente 14 euro, tirate un sospiro di sollievo, non siete al Crazy Pizza di Briatore.