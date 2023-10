Massimiliano Varrese, sapete qual è stata la sua prima apparizione tv? Nessuno potrebbe crederci

Massimiliano Varrese in molti lo stanno conoscendo adesso al Grande Fratello, ma voi sapete qual è stata la sua prima apparizione in tv? Rimarrete veramente senza parole quando vi sveleremo il titolo.

È un attore, cantante e anche ballerino il bel Massimiliano Varrese, romano di 47 anni che con il suo sex appeal ha sempre portato successo in tutto quello che ha fatto. Il gieffino è stato sposato per 8 anni con Valentina Melis, con la quale ha avuto una bambina nel 2017, la piccola Mia.

Proprio la Melis ha mandato in questi giorni una lettera molto toccante al suo ex, con all’interno un disegno della loro bambina, facendo commuovere Varrese, il quale ha risposto: “Non me lo aspettavo. Io e Valentina abbiamo avuto un grandissimo amore. Mia è una bambina voluta, desiderata e amata, esistono ex fidanzati ma non si può essere ex genitori. Siamo molto fortunati e bravi ad aver messo da parte tutti i nostri contrasti…”. Valentina, nonostante il divorzio lo conoscerà molto bene Massimiliano, chissà se lei si ricorda qual è stato il primo ruolo televisivo dell’ex marito?

Il primo lavoro in tv di Massimiliano Varrese

A prescindere dal suo primo lavoro di cui vi parleremo a tempo debito, attualmente Massimiliano Varrese non se la sta passando molto bene, in quanto la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello, pare essere molto difficoltosa. Il problema principale è il suo rapporto fatto di gelo e guerra, con Beatrice Luzzi, la quale si sta facendo terra bruciata attorno. Durante un confronto molto forte, Masismiliano ha suggerito a Beatrice di non rivolgergli più la parola, lui per lei non esiste più.

Dubitiamo molto che la rossa del GF seguirà il suo consiglio, ma questa è un’altra storia. Tornando a Varrese, a parte gli screzi con la collega di avventura, se la sta cavando molto bene. Come sempre tra l’altro, negli anni ha avuto una carriera brillante non solo nella danza ma anche in televisione. In quanti si ricordano il suo ruolo nella fiction Mediaset, Carabinieri?

Costanzo e la De Filippi ci hanno messo “lo zampino”

Ma non è stata in Carabinieri la sua prima apparizione televisiva, in quanti se la ricordano? Nessuno? Ottimo, ve lo sveliamo noi, l’attuale ospite della Casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese, l’abbiamo visto nel ruolo di Furio Zani, nella fiction Mediaset del 2005, Grandi domani. Il telefilm è stato prodotto, niente di meno che da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, lo zampino del King e della Queen sono irriconoscibili.

Grandi domani, è una serie che prende ispirazione dal format spagnolo, Paso Adelante e qui un giovanissimo Varrese ha potuto mostrare a tutti il suo talento per la danza.