Maria Grazia Cucinotta, dolore incolmabile per l’attrice: “…abbandonata dall’alcool e dalle droghe”

Maria Grazia Cucinotta ha condiviso un racconto veramente doloroso con il suo pubblico, il quale non ha potuto fare altro che arrendersi alla commozione, per le sue tristi parole. Ecco che cosa ha dichiarato la famosa attrice.

Non è solo una bravissima attrice, Maria Grazia Cucinotta, ma è anche una produttrice e una conduttrice molto quotata. L’ex modella, con la sua bellezza tipica mediterranea, porta alto il nome dell’Italia in giro per il mondo, visto la sua fama che l’accompagna da decenni.

È iniziato tutto grazie a Massimo Troisi e al suo meraviglioso film, Il Postino, da quel momento per la Cucinotta sono iniziati i momenti felici, non solo nella carriera ma anche nella vita privata. Nel 1995 infatti, ha conosciuto l’amore della sua vita, suo marito Giulio Violati, dal quale ha avuto due figli. Purtroppo però non ci sono solo ricordi felici che l’attrice ha condiviso con i suoi fan, ma ha parlato anche di quei momenti terribili che ha vissuto.

Il dolore di Maria Grazia Cucinotta

Ultimamente, Maria Grazia Cucinotta ha voluto espandere la sua carriera, aggiungendo così nel suo curriculum la voce di conduttrice di programmi culinari, oggi tanto in voga, con le varie Benedetta del caso. Anche l’attrice di Messina fa faville in cucina, come possiamo vedere nel suo show, L’ingrediente perfetto, nel quale si cimenta nella preparazione di piatti veramente gustosi, tipici della cucina italiana.

Con il suo stile sempre impeccabile, Maria Grazia non rinuncia all’eleganza che la contraddistingue, neanche quando indossa un grembiule. Ma nel contempo, riesce a cucinare prelibatezze anche sui tacchi per capirci. Vi consigliamo di seguire le sue ricette perché veramente potrebbero salvarvi la serata, soprattutto durante ospiti improvvisi.

La paura che non ti togli più

Maria Grazia Cucinotta, ai microfoni di Verissimo l’abbiamo vista sempre munita del suo accessorio più bello, il suo sorriso. Purtroppo però, non sempre l’ha potuto sfoggiare, soprattutto durante quell’episodio di tentata violenza che ha subito da giovane. Ecco che cosa ha raccontato a Silvia Toffanin: “Anche se è passato tanto tempo, non passa mai l’orrenda sensazione di non essere mai tranquilla, avevo venti anni e non mi sono mai liberata di quel ricordo…subire una violenza è una morte, muori psicologicamente e non ti fidi più degli altri…”.

Inoltre parla dei pericoli che possono incorrere le nuove generazioni: “Perdersi è un momento, lo so perchè sono cresciuta in quartiere difficile, dove ci si perdeva per noia, ci si abbandonava alla droga e all’alcol per disperazione…Oggi però i ragazzi si annoiano anche se crescono in ambienti che non sono disagiati…”.