Adriano Pappalardo, minacciato di morte in diretta: “Ti spacco la faccia” | Panico in Rai

Adriano Pappalardo shock, quelle parole echeggiano ancora nelle orecchie dei telespettatori. Panico in Rai, nessuno sapeva più cosa fare, sono rimasti tutti senza parole, perché un epilogo del genere nessuno se lo aspettava.

Il suo timbro di voce l’abbiamo sentito tutti quanti nella vita almeno una volta, con quei singoli ancora oggi cantati, Adriano Pappalardo ha segnato un’intera generazione a partire dagli anni ’70. Ve li ricordate brani quali Ricominciamo, Non mi lasciare mai e così via? Beh, li ha cantanti lui.

Ad un certo punto, Adriano è passato dall’essere “soltanto” un cantante ad essere anche attore e personaggio televisivo dopo la sua apparizione ai reality. Tra un lavoro e l’altro, dopo 38 anni di fidanzamento, Pappalardo ha finalmente trovato “il tempo” di sposare la sua bella, nonché madre di suo figlio Laerte, Lisa Giovagnoli. Un fatto ben preciso verrà sempre associato al nome del cantante, ecco di cosa stiamo parlando.

Adriano Pappalardo e quell’episodio in Rai

Nonostante Adriano Pappalardo non abbia profili social ufficiali, cerca di non sparire mai troppo dai radar, anche se la televisione l’ha abbandonata da molto, concentrandosi di più sulla musica. Ecco che cosa aveva dichiarato in una recente intervista: “Faccio solo quello che mi va. Ma ai miei concerti è pieno di ragazzini”. Nonostante questo malessere per la televisione, Adriano ha comunque partecipato ad un’intervista avvenuta qualche anno fa da Serena Bortone, al suo vecchio programma, Oggi è un altro giorno, per promuovere il suo film, Quasi orfano.

Come avrete capito, in un modo o nell’altro Adriano Pappalardo continua a lavorare, che sia con un microfono in mano o un copione, il risultato non cambia, i telespettatori vedranno sempre quell’artista ruvido ma sincero che cantava a squarciagola “E lasciami gridare…”.

Sempre attuale

Nonostante siano passati molti anni, quella litigata epica tra Adriano Pappalardo e Antonio Zequila rimarrà per sempre negli annali. Era il 2006 e il programma era, Domenica In, con una Mara Venier che non sapeva più cosa inventarsi per sedare quella rissa tra i due ospiti. Volarono parole grosse, nonché minacce eclatanti quali “ti spacco la faccia” e “ti uccido”. Nonostante dopo quella volta, Antonio e Adriano non si sono mai più visti, quell’episodio fu deleterio per Pappalardo, il quale si vide allontanato dalla Rai, con sentenza immediata.

Ecco che cosa aveva dichiarato Adriano: “Fu colpa sua (Zequila, ndr), urlò che voleva tagliarmi la gola. E di Mara Venier, che lo lasciò fare per il 25 per cento di share. Io ho avuto il meglio, con Baudo e la Carrà. Faccio solo quello che mi va…”.