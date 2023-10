“Avevo detto maschio”: Figuraccia clamorosa di Alba Parietti che colpisce un giornalista | Vergogna in diretta

Alba Parietti è stata la protagonista di una gaffe clamorosa che ha fatto scoppiare una delle litigate più epiche della storia della televisione. Ecco di cosa stiamo parlando, i telespettatori sono senza parole.

È un personaggio che non ha bisogno di molte presentazioni, in quanto Alba Parietti la conoscono tutti. Non è soltanto un’attrice di successo, ma è anche una conduttrice e un’opinionista. Tra l’altro in quanti sapevano che la showgirl, ebbe una brevissima esperienza come cantante all’inizio della sua carriera? Era infatti conosciuta semplicemente con il nome, Alba.

Nonostante adesso sia legata sentimentalmente a Fabio Adami, conosciuto sul treno che la riportava a casa, in passato ha fatto molta notizia, il suo matrimonio con l’attore Franco Oppini, dal quale ha avuto il suo unico figlio, Francesco. Nonostante i due si siano poi divorziati, il loro rapporto è rimasto di affetto e amicizia. Generalmente la Parietti è sempre super professionista nel suo lavoro, eppure in quell’occasione ha fatto una gaffe eclatante.

La gaffe di Alba Parietti

Alba Parietti, 62 anni li dimostra soltanto all’anagrafe, ma in realtà chi la segue sui social sa benissimo che sembra ancora una ragazzina, filtri a parte. Di recente l’abbiamo vista al Festival del Cinema di Venezia, con un bellissimo abito rosso, che mette in risalto i suoi punti di forza. A dimostrazione del fatto che l’età è solo un numero, la conduttrice ha pubblicato delle immagini social di quando aveva 20 anni e ha svelato un piccolo retroscena.

Ecco che cos’ha detto Alba: “Come è stato divertente vivere la vita che ho voluto con chi ho voluto, senza mai pentirmi…”. Inoltre, se ha avuto suo figlio, lo deve tutto a Jerry Calà, il quale dopo averla notata, la invita a partecipare insieme a lui e agli altri “Gatti di Vicolo Miracoli“, qui conosce e si innamora di Franco Oppini. Il resto sapete poi com’è finito.

Una brutta discussione

Oggi vi riproponiamo quella gaffe storica che rimarrà per sempre nella storia della televisione. Era il 2011 e Alba Parietti conduceva il programma di La7, Alballoscuro, la quale era tenuta all’oscuro appunto, del personaggio da intervistare fino all’ultimo. Una volta apparso, la conduttrice avrebbe dovuto improvvisare l’intervista in base alle proprie conoscenze e alla propria bravura.

In quell’occasione la Parietti avrebbe dovuto intervistare Aldo Busi, purtroppo però le cose degenerarono praticamente subito. La Parietti infatti, come lo vide se ne uscì con quella battuta che fece esplodere Busi: “Avevano detto maschio!”. Da lì, il caos, che non staremo a riportarvi parola per parola, ma facciamo prima, vi linkiamo il famoso video, in modo che possiate dirci cosa ne pensate e soprattutto in quanti di voi si ricordano di questo evento?