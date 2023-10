Sabrina Ferilli, sbugiardata in diretta televisiva: “…sei ridicola” | ‘Rissa’ a Tu si que vales

Sabrina Ferilli, la splendida attrice sbugiardata in TV. Vera rissa a Tu si que vales.

Indubbiamente la splendida Sabrina è una delle artiste più amate dagli italiani di ogni età. Conduttrice molto apprezzata e attrice stimatissima, è diventata ben presto uno dei volti televisivi più popolari in assoluto nel nostro Paese. Da tempo non la ammiriamo come indiscussa protagonista di una bella fiction.

Tuttavia ben presto si farà, per così dire, “perdonare”. Difatti la rivedremo a stretto giro in Gloria, in onda su Rai 1, dove sarà affiancata da uno strepitoso Alessio Boni. Nel frattempo possiamo ammirarla nel suo ormai storico ruolo di giurata al programma di punta del sabato sera autunnale di Canale 5.

Ovviamente stiamo parlando di Tu si que vales, da quest’anno orfano di Belen Rodriguez. Come giudici, oltre alla splendida Sabrina, ritroviamo Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Al posto di Teo Mammucari, che è pronto ora a danzare a Ballando, è arrivata la mitica Luciana Litizzetto.

Sabrina Ferilli ” sbugiardata” in TV, ” Sei ridicola”

Immancabile poi Giovannino, detto pure il Nano Rosso, che ha preso di mira da tempo Sabrina con i suoi terribili scherzi. Ora però l’artista è nella bufera per ben altro anche se la trasmissione della quale stiamo parlando centra eccome. Diciamo pure che il fatto è accaduto nel corso di una puntata. E si parla pure di rissa.

Lei, senza se e senza ma, è stata letteralmente sbugiardata da una persona in studio. Chiaramente lei non se ne è stata zitta e così pian piano è scoppiato il Caos. Tutto ciò non è passato inosservato innanzi agli occhi del pubblico presente in studio ma nemmeno di quello a casa. ” Sei ridicola”, la frase che gela.

Forte diatriba in studio

In poche parole durante una performance di una concorrente, che si professava grande esperta e conoscitrice del kamasutra. l’attrice, così come la sua cara amica De Filippi, non sono riuscite a trattenere qualche sorrisetto. Fatto sta che più Elisabetta. questo è il nome della donna, andava avanti con le sue spiegazioni e più l’ilarità in studio diventava forte.

A un certo punto lei ha iniziato a irritarsi. Sabrina sembrava poco interessata all’argomento e a lei. Così ha pensato che la stesse prendendo in giro e ridicolizzando. Tanto più che la Ferilli le rispondeva prontamente con battute sagaci che ottenevano subito consensi dai colleghi e della persone del pubblico. E così Elisabetta, profondamente indignata, se ne è andata.